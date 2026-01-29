Ένας τραυματίας έπειτα από σύγκρουση ΙΧ με λεωφορείο στην Κορινθία, βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Κορινθία Τροχαίο

Ένας τραυματίας έπειτα από σύγκρουση ΙΧ με λεωφορείο στην Κορινθία, βίντεο

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές στα οχήματα, ενώ οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία

Ένας τραυματίας έπειτα από σύγκρουση ΙΧ με λεωφορείο στην Κορινθία, βίντεο
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε αργά απόψε το βράδυ στην Π.Ε.Ο Κορίνθου – Πατρών, στον Άσσο στην Κορινθία, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο συγκρούστηκε, με λεωφορείο.

Σύμφωνα με το korinthos.tv, στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Τροχαίας, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να ρυθμιστεί η κυκλοφορία, η οποία διεκόπη προσωρινά στο συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου.

Δείτε βίντεο

Σοβαρό τροχαίο στον Άσσο Κορινθίας


Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ένα άτομο και προκλήθηκαν υλικές ζημιές στα οχήματα. Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία

