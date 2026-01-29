H κυβερνοασφάλεια εντάσσεται στο πεδίο της διαχείρισης ρίσκου, της επιχειρησιακής συνέχειας και της θεσμικής ευθύνης σε επίπεδο αποφάσεων.
Ένας τραυματίας έπειτα από σύγκρουση ΙΧ με λεωφορείο στην Κορινθία, βίντεο
Ένας τραυματίας έπειτα από σύγκρουση ΙΧ με λεωφορείο στην Κορινθία, βίντεο
Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές στα οχήματα, ενώ οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε αργά απόψε το βράδυ στην Π.Ε.Ο Κορίνθου – Πατρών, στον Άσσο στην Κορινθία, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο συγκρούστηκε, με λεωφορείο.
Σύμφωνα με το korinthos.tv, στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Τροχαίας, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να ρυθμιστεί η κυκλοφορία, η οποία διεκόπη προσωρινά στο συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου.
Δείτε βίντεο
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ένα άτομο και προκλήθηκαν υλικές ζημιές στα οχήματα. Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία
