Πνίγεται από την αφρικανική σκόνη το Ηράκλειο, έπεσε τοίχος από τους θυελλώδεις ανέμους, δείτε φωτογραφίες
Το Ηράκλειο της Κρήτης βρίσκεται αντιμέτωπο με έντονο επεισόδιο μεταφοράς σκόνης, καθώς ισχυροί νοτιάδες σαρώνουν την πόλη, δημιουργώντας αποπνικτικές συνθήκες και σημαντική μείωση της ορατότητας.
Η ατμόσφαιρα, όπως θα δείτε και στις φωτογραφίες, είναι ιδιαίτερα βαριά, με λεπτά αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ10) να καλύπτουν επιφάνειες και να σχηματίζουν λεπτό στρώμα σκόνης, το οποίο γίνεται άμεσα αισθητό στην αναπνοή.
Όπως αναφέρει το cretalive.gr, οι συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά, ιδιαίτερα κατά τις μεσημβρινές ώρες, επιβαρύνοντας περαιτέρω την ποιότητα του αέρα.
Οι Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας, Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης απευθύνουν συστάσεις προς τους πολίτες για την προστασία της δημόσιας υγείας, καλώντας σε αυξημένη προσοχή.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ευπαθείς ομάδες, όπως παιδιά, ηλικιωμένοι και άτομα με αναπνευστικά ή καρδιολογικά προβλήματα, οι οποίοι καλούνται να περιορίσουν τη σωματική άσκηση και την παραμονή σε εξωτερικούς χώρους έως την υποχώρηση του φαινομένου.
Η ποιότητα του αέρα παρακολουθείται σε συνεχή βάση και οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας: https://airquality.crete.gov.gr, καθώς και μέσω της αντίστοιχης εφαρμογής για κινητές συσκευές.
Έπεσε τοίχος από τους θυελλώδεις ανέμουςΑπό θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα στο Ηράκλειο, όταν οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν την πτώση μέρους τοίχου από κατοικία στη Νέα Αλικαρνασσό.
Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης, όταν τμήμα τοίχου από σπίτι πρώτου ορόφου κατέρρευσε, με σοβάδες και τούβλα να καταλήγουν στο πεζοδρόμιο.
Από την πτώση προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα που βρίσκονταν από κάτω, ενώ σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες στο patris.gr, εκείνη την ώρα δεν διέρχονταν πεζοί.
Στο σημείο κλήθηκε η δημοτική αστυνομία, η οποία απομάκρυνε τα μπάζα από το δρόμο και απέκλεισε την περιοχή με ειδική κορδέλα, προκειμένου να ενημερωθούν και να προστατευτούν οδηγοί και πεζοί.
Την ίδια στιγμή, προβλήματα καταγράφηκαν και σε άλλα σημεία της πόλης, καθώς οι ισχυροί νοτιάδες προκάλεσαν πτώσεις δέντρων και κλαδιών. Στην οδό Γεωργίου Γεωργιάδη και στη λεωφόρο Δημοκρατίας, μεγάλα κλαδιά έπεσαν πάνω σε οχήματα, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.
