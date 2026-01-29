Πνίγεται από την αφρικανική σκόνη το Ηράκλειο, έπεσε τοίχος από τους θυελλώδεις ανέμους, δείτε φωτογραφίες

Δείτε φωτογραφίες

Έπεσε τοίχος από τους θυελλώδεις ανέμους

Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα στο Ηράκλειο, όταν οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν την πτώση μέρους τοίχου από κατοικία στη Νέα Αλικαρνασσό.

Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης, όταν τμήμα τοίχου από σπίτι πρώτου ορόφου κατέρρευσε, με σοβάδες και τούβλα να καταλήγουν στο πεζοδρόμιο.

Από την πτώση προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα που βρίσκονταν από κάτω, ενώ σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες στο

, εκείνη την ώρα δεν διέρχονταν πεζοί.

Στο σημείο κλήθηκε η δημοτική αστυνομία, η οποία απομάκρυνε τα μπάζα από το δρόμο και απέκλεισε την περιοχή με ειδική κορδέλα, προκειμένου να ενημερωθούν και να προστατευτούν οδηγοί και πεζοί.

Την ίδια στιγμή, προβλήματα καταγράφηκαν και σε άλλα σημεία της πόλης, καθώς οι ισχυροί νοτιάδες προκάλεσαν πτώσεις δέντρων και κλαδιών. Στην οδό Γεωργίου Γεωργιάδη και στη λεωφόρο Δημοκρατίας, μεγάλα κλαδιά έπεσαν πάνω σε οχήματα, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.