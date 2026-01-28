Τραγωδία με βρέφος επτά ημερών στην Καλλιθέα, υπέστη ανακοπή και άφησε την τελευταία του πνοή

Το κοριτσάκι μετέφεραν αρχικά σε κτηνιατρείο στην Καλλιθέα ο πατέρας του και η θεία του - Διακομίστηκε στο «Αγία Σοφία» όπου επί 40 λεπτά οι γιατροί προσπάθησαν να το επαναφέρουν χωρίς αποτέλεσμα