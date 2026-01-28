Τραγωδία με βρέφος επτά ημερών στην Καλλιθέα, υπέστη ανακοπή και άφησε την τελευταία του πνοή
ΕΛΛΑΔΑ
Βρέφος Καλλιθέα Παίδων Αγία Σοφία

Το κοριτσάκι μετέφεραν αρχικά σε κτηνιατρείο στην Καλλιθέα ο πατέρας του και η θεία του - Διακομίστηκε στο «Αγία Σοφία» όπου επί 40 λεπτά οι γιατροί προσπάθησαν να το επαναφέρουν χωρίς αποτέλεσμα

Μια τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Τετάρτης στην Καλλιθέα με ένα κοριτσάκι μόλις επτά ημερών να αφήνει την τελευταία του πνοή από ανακοπή που υπέστη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βρέφος βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του περίπου στις 6 το πρωί ο πατέρας του και η θεία του - και οι δύο από τη Ρουμανία. Κατά τις ίδιες πηγές στις 3 το πρωί είχαν ταΐσει το βρέφος.

Άμεσα το μετέφεραν σε κτηνιατρείο επί της λεωφόρου Συγγρού στην Καλλιθέα από όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

Εκεί, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών επί 40 λεπτά, το παιδί κατέληξε.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το παιδί είχε γεννηθεί πρόωρα και έχει ένα δίδυμο αδελφάκι.

Στο άτυχο βρέφος έγινε τεστ για γρίπη, όπως προβλέπεται από τα πρωτόκολλα για να δουν οι γιατροί αν ο θάνατος οφείλεται σε επιπλοκή της γρίπης, που βγήκε αρνητικό.
