Η ICTS Hellas αποτελεί σημείο αναφοράς στον τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων ασφαλείας στην Ελλάδα, με παρουσία σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών στη χώρα και υλοποίηση απαιτητικών έργων σε κρίσιμους τομείς, όπως για παράδειγμα σε data centers.
Σεισμός 4,7 Ρίχτερ ανοιχτά της Ζακύνθου
Σεισμός 4,7 Ρίχτερ ανοιχτά της Ζακύνθου
Tο επίκεντρο εντοπίζεται 85 Χλμ. νοτιοδυτικά του Αγίου Λέοντα
Σεισμός 4,7 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (27/1) ανοιχτά της Ζακύνθου.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση, ο σεισμός καταγράφηκε 85 χλμ. νοτιοδυτικά του Αγίου Λέοντα Ζακύνθου με εστιακό βάθος 9,2 χλμ.
Νωρίτερα, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η δόνηση καταγράφηκε στα 4,4 Ρίχτερ, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στα 39 Χλμ. νοτιοδυτικά του Αγίου Λέοντα Ζακύνθου με εστιακό βάθος 9,7 χιλιόμετρα.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση, ο σεισμός καταγράφηκε 85 χλμ. νοτιοδυτικά του Αγίου Λέοντα Ζακύνθου με εστιακό βάθος 9,2 χλμ.
Νωρίτερα, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η δόνηση καταγράφηκε στα 4,4 Ρίχτερ, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στα 39 Χλμ. νοτιοδυτικά του Αγίου Λέοντα Ζακύνθου με εστιακό βάθος 9,7 χιλιόμετρα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα