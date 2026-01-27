Στην Κρήτη αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου για τις κρίσιμες εκλογές σε δύο Μητροπόλεις

«Όλα δείχνουν πως θα υπάρξει σύγκλιση απόψεων», αναφέρουν εκπρόσωποι της Εξαρχίας για την εκλογική διαδικασία – Οι εκλογές θα γίνουν την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου

Κρήτη έφτασαν το απόγευμα της Δευτέρας, 26 Ιανουαρίου, οι εκπρόσωποι της Εξαρχίας τουΚισσάμου και Σελίνου και Λάμπης και Σφακίων, που έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου. Η επίσκεψη έχει ιδιαίτερη σημασία για την εκκλησιαστική ζωή της Κρήτης, καθώς αφορά τη σύνταξη των τριπροσώπων (τριών υποψηφιοτήτων) για την κάλυψη των κενών θέσεων.



Η Εξαρχία αποτελείται από τον Μητροπολίτη Χαλκηδόνος, Εμμανουήλ, και τον Μητροπολίτη Αυστρίας, Αρσένιο. Το αεροπλάνο τους προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ηρακλείου λίγο μετά τις 18:00, όπου τους υποδέχτηκε θερμά ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος. Παρόντες στην υποδοχή ήταν οι ιεράρχες της Εκκλησίας της Κρήτης, με εξαίρεση τον Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου Ανδρέα. Η υποδοχή πραγματοποιήθηκε σε κλίμα σεβασμού και αδελφικής συνοχής.



Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά για προσκύνημα, προτού κατευθυνθούν στα κεντρικά γραφεία της Αρχιεπισκοπής Κρήτης, όπου παρέθεσαν επίσημο δείπνο προς τιμήν τους. Στο δείπνο παρέστησαν επίσης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ.Σταύρος Αρναουτάκης, ο Επίσκοπος Κνωσού κ.Μεθόδιος καθώς και ο νομικός σύμβουλος της Αρχιεπισκοπής Κρήτης και Άρχων Πρωτέκδικος του Οικουμενικού Πατριαρχείου κ.Δημήτρης Μηλαθιανάκης.



Αισιοδοξία για σύγκλιση



Πηγές της Εκκλησίας, μετά την πρώτη ημέρα των συναντήσεων, εξέφρασαν αισιοδοξία για την ανάπτυξη θετικού κλίματος κατανόησης μεταξύ των ιεραρχών, το οποίο ενδέχεται να οδηγήσει σε κοινή στάση κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας. Παρά την πιθανή απουσία πλήρους ομοφωνίας, οι διαφωνίες αναμένεται να είναι περιορισμένες. Όπως χαρακτηριστικά επισημάνθηκε: «Η ατμόσφαιρα είναι εξαιρετική και όλα δείχνουν μία πορεία προς σύγκλιση».





Τα πρόσωπα που θα συμμετάσχουν στην εκλογή

Στην ψηφοφορία θα συμμετάσχουν τα μέλη της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου: ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.Ευγένιος και οι Μητροπολίτες Γορτύνης και Αρκαδίας, κ.Μακάριος, Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου, κ.Ανδρέας, Κισσάμου και Σελίνου,κ. Αμφιλόχιος, Πετρας και Χερρονήσου, κ.Γεράσιμος, Ιεραπύτνης και Σητείας, κ. Κύριλλος καθώς και ο Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, κ. Πρόδρομος.



Κλείσιμο Ποια ονόματα επικρατούν

Σημαντικά ονόματα για τη σύνταξη των τριπροσώπων στην εκλογική διαδικασία της Τετάρτης 28 Ιανουαρίου, θεωρούνται ο Επίσκοπος Μεθόδιος Βερνιδάκης της Κνωσού και τέσσερις Πρωτοσύγκελοι: της Αρχιεπισκοπής Κρήτης, αρχιμανδρίτης Βαρθολομαίος Βογιατζόγλου, της Μητρόπολης Γορτύνης και Αρκαδίας, αρχιμανδρίτης Ιωακείμ Καρανδινός, της Μητρόπολης Πέτρας και Χερρονήσου, αρχιμανδρίτης Τίτος Ταμπακάκης, της Μητρόπολης Λάμπης και Σφακίων, αρχιμανδρίτης Αθανάσιος Καραχάλιος καθώς και ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, αρχιμανδρίτης Νικηφόρος Κουνάλης.



Μεταξύ αυτών, ο Πρωτοσύγκελος Αθανάσιος Καραχάλιος θεωρείται το επικρατέστερο όνομα για τη Μητρόπολη Σφακίων, καθώς ο Μητροπολίτης πρώην Λάμπης κ. Ειρηναίος έχει εκφράσει την επιθυμία να τον διαδεχθεί. Η επιθυμία αυτή αναμένεται να ληφθεί υπόψη κατά τη διαδικασία, χωρίς ωστόσο να είναι δεσμευτική.



Η διπλή εκλογική διαδικασία, που συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον τόσο εντός όσο και εκτός της Κρήτης, αναμένεται να καθορίσει σημαντικά τις εξελίξεις στην εκκλησιαστική διοίκηση του νησιού για τα επόμενα χρόνια.

Πώς αποτυπώνεται το εκκλησιαστικό πλαίσιο και η κατάσταση στην Κρήτη

Η Εκκλησία της Κρήτης λειτουργεί ως ημιαυτόνομη διοίκηση εντός της Ορθόδοξης Εκκλησίας, υπό την πνευματική εποπτεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Παρά την αυτονομία της, σημαντικές αποφάσεις, όπως η πλήρωση κενών Μητροπόλεων, απαιτούν τη συνεργασία και την αποδοχή του Πατριαρχείου.



Η διπλή εκλογική διαδικασία για τις Μητροπόλεις Κισσάμου και Σελίνου και Λάμπης και Σφακίων προκύπτει μετά τη συνταξιοδότηση ή την παραίτηση προηγούμενων Μητροπολιτών, γεγονός που δημιουργεί μια περίοδο έντονου ενδιαφέροντος και διαβουλεύσεων για τη διοίκηση των τοπικών εκκλησιών.

Τα κενά αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι εν λόγω Μητροπόλεις καλύπτουν εκτεταμένες περιοχές με πλούσια πνευματική και πολιτιστική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων μοναστηριών, εκπαιδευτικών και φιλανθρωπικών ιδρυμάτων.



Σημαντικό στοιχείο είναι η συμμετοχή των τοπικών ιεραρχών στις αποφάσεις. Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Κρήτης, με επικεφαλής τον Αρχιεπίσκοπο Ευγένιο, έχει ως στόχο τη διασφάλιση ενότητας και συνέπειας στις εκκλησιαστικές αποφάσεις, ενώ οι συναντήσεις με τους εκπροσώπους της Εξαρχίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου ενισχύουν την επικοινωνία και την κατανόηση σε περιπτώσεις διαφωνιών.

Τι επηρεάζει η εκλογική διαδικασία Η ατμόσφαιρα, που καταγράφεται στην Κρήτη περιγράφεται ως θετική, με διάθεση για συνεργασία και συμφωνία, παρά τις συνήθεις ποικίλες απόψεις σχετικά με υποψηφιότητες και προτεραιότητες. Οι παρατηρητές σημειώνουν, ότι η επικείμενη εκλογή θα αποτελέσει δείκτη για το επίπεδο συνεννόησης ανάμεσα στην Εκκλησία της Κρήτης και την κεντρική διοίκηση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ειδικά σε μια περίοδο που η θρησκευτική κοινότητα αντιμετωπίζει προκλήσεις όπως η ανάγκη ενίσχυσης της νεολαίας στην εκκλησιαστική ζωή, η διαχείριση κληροδοτημάτων και η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.



Η διαδικασία εκλογής τριπροσώπων και η τελική επιλογή των Μητροπολιτών αναμένεται να επηρεάσει όχι μόνο την εσωτερική διοίκηση, αλλά και την παρουσία της Εκκλησίας σε κοινωνικό και εκπαιδευτικό επίπεδο, καθώς οι νέοι Μητροπολίτες θα αναλάβουν ρόλο στην κατεύθυνση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, των φιλανθρωπικών δράσεων και των σχέσεων με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και άλλες Εκκλησίες της Ελλάδας και του εξωτερικού.