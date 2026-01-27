Δίπλωσε νταλίκα στον Περιφερειακό της Θεσσαλονίκης: Έκλεισε το ρεύμα προς τα δυτικά
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Νταλίκα Θεσσαλονίκη

Δίπλωσε νταλίκα στον Περιφερειακό της Θεσσαλονίκης: Έκλεισε το ρεύμα προς τα δυτικά

Από μία λωρίδα κυκλοφορίας διεξάγεται η κίνηση και προς τα ανατολικά

Δίπλωσε νταλίκα στον Περιφερειακό της Θεσσαλονίκης: Έκλεισε το ρεύμα προς τα δυτικά
Νταλίκα «δίπλωσε» στον Περιφερειακό της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας κυκλοφοριακή συμφόρηση στο σημείο.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, το ατύχημα συνέβη γύρω στη μία μετά το μεσημέρι, στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα δυτικά, στο ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων.

Το ρεύμα προς τα δυτικά παραμένει κλειστό, ενώ από μία λωρίδα κυκλοφορίας διεξάγεται η κίνηση και προς τα ανατολικά, καθώς από το ατύχημα προκλήθηκε ζημιά στο διαχωριστικό στηθαίο.

Thema Insights

Ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλειας για περιβάλλοντα υψηλών απαιτήσεων

Η ICTS Hellas αποτελεί σημείο αναφοράς στον τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων ασφαλείας στην Ελλάδα, με παρουσία σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών στη χώρα και υλοποίηση απαιτητικών έργων σε κρίσιμους τομείς, όπως για παράδειγμα σε data centers.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης