Δίπλωσε νταλίκα στον Περιφερειακό της Θεσσαλονίκης: Έκλεισε το ρεύμα προς τα δυτικά

Νταλίκα «δίπλωσε» στον Περιφερειακό της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας κυκλοφοριακή συμφόρηση στο σημείο.
Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, το ατύχημα συνέβη γύρω στη μία μετά το μεσημέρι, στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα δυτικά, στο ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων.
Το ρεύμα προς τα δυτικά παραμένει κλειστό, ενώ από μία λωρίδα κυκλοφορίας διεξάγεται η κίνηση και προς τα ανατολικά, καθώς από το ατύχημα προκλήθηκε ζημιά στο διαχωριστικό στηθαίο.
