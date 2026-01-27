Συγκέντρωση στα Τρίκαλα για την τραγωδία στη Βιολάντα: «Όχι άλλοι νεκροί εργάτες στο βωμό του κέρδους», δείτε βίντεο
Συγκέντρωση στα Τρίκαλα για την τραγωδία στη Βιολάντα: «Όχι άλλοι νεκροί εργάτες στο βωμό του κέρδους», δείτε βίντεο
Σε έντονο συγκινησιακό κλίμα διαβάστηκαν τα ονόματα των πέντε νεκρών εργατριών και ενώ στη συνέχεια ακολούθησε πορεία μέσα στην πόλη
Συγκέντρωση πραγματοποίησε το Εργατικού Κέντρο Τρικάλων για το δυστύχημα με τις πέντε νεκρές εργαζόμενες στο εργοστάσιο Βιολάντα.
«Φτάνει πια. Όχι άλλοι νεκροί εργάτες στον βωμό του κέρδους», ανέφερε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων Δημήτρης Αρμάγος για την τραγωδία στο εργοστάσιο Βιολάντα.
Με σύνθημα «Δεν είναι τραγωδία, είναι έγκλημα της εργοδοσίας» και «Όχι άλλοι νεκροί εργάτες στο βωμό του κέρδους» το Eργατικό Kέντρο Τρικάλων είχε καλέσει σε 24ωρη απεργία σήμερα, Τρίτη (27/1), και συγκέντρωση διαμαρτυρίας.
Παράλληλα σε έντονο συγκινησιακό κλίμα διαβάστηκαν τα ονόματα των πέντε νεκρών εργατριών και ενώ στη συνέχεια ακολούθησε πορεία μέσα στην πόλη.
Πηγή: thestival
«Φτάνει πια. Όχι άλλοι νεκροί εργάτες στον βωμό του κέρδους», ανέφερε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων Δημήτρης Αρμάγος για την τραγωδία στο εργοστάσιο Βιολάντα.
Με σύνθημα «Δεν είναι τραγωδία, είναι έγκλημα της εργοδοσίας» και «Όχι άλλοι νεκροί εργάτες στο βωμό του κέρδους» το Eργατικό Kέντρο Τρικάλων είχε καλέσει σε 24ωρη απεργία σήμερα, Τρίτη (27/1), και συγκέντρωση διαμαρτυρίας.
Παράλληλα σε έντονο συγκινησιακό κλίμα διαβάστηκαν τα ονόματα των πέντε νεκρών εργατριών και ενώ στη συνέχεια ακολούθησε πορεία μέσα στην πόλη.
Πηγή: thestival
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα