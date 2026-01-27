Συγκέντρωση στα Τρίκαλα για την τραγωδία στη Βιολάντα: «Όχι άλλοι νεκροί εργάτες στο βωμό του κέρδους», δείτε βίντεο
Συγκέντρωση στα Τρίκαλα για την τραγωδία στη Βιολάντα: «Όχι άλλοι νεκροί εργάτες στο βωμό του κέρδους», δείτε βίντεο

Σε έντονο συγκινησιακό κλίμα διαβάστηκαν τα ονόματα των πέντε νεκρών εργατριών και ενώ στη συνέχεια ακολούθησε πορεία μέσα στην πόλη

Συγκέντρωση στα Τρίκαλα για την τραγωδία στη Βιολάντα: «Όχι άλλοι νεκροί εργάτες στο βωμό του κέρδους», δείτε βίντεο
Συγκέντρωση πραγματοποίησε το Εργατικού Κέντρο Τρικάλων για το δυστύχημα με τις πέντε νεκρές εργαζόμενες στο εργοστάσιο Βιολάντα.

Πορεία στα Τρίκαλα για την τραγωδία στο εργοστάσιο Βιολάντα

«Φτάνει πια. Όχι άλλοι νεκροί εργάτες στον βωμό του κέρδους», ανέφερε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων Δημήτρης Αρμάγος για την τραγωδία στο εργοστάσιο Βιολάντα.

Πρόεδρος Εργατικού Κέντρου Τρικάλων Δημήτρης Αρμάγος για την τραγωδία στο εργοστάσιο Βιολάντα



Με σύνθημα «Δεν είναι τραγωδία, είναι έγκλημα της εργοδοσίας» και «Όχι άλλοι νεκροί εργάτες στο βωμό του κέρδους» το Eργατικό Kέντρο Τρικάλων είχε καλέσει σε 24ωρη απεργία σήμερα, Τρίτη (27/1), και συγκέντρωση διαμαρτυρίας.

Συγκέντρωση στα Τρίκαλα για την τραγωδία στη Βιολάντα: «Όχι άλλοι νεκροί εργάτες στο βωμό του κέρδους», δείτε βίντεο
Παράλληλα σε έντονο συγκινησιακό κλίμα διαβάστηκαν τα ονόματα των πέντε νεκρών εργατριών και ενώ στη συνέχεια ακολούθησε πορεία μέσα στην πόλη.

