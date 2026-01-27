Θεσσαλονίκη: Δωρεά οργάνων 48χρονης που κατέληξε από ρήξη ανευρύσματος στο νοσοκομείο Παπανικολάου
Θεσσαλονίκη: Δωρεά οργάνων 48χρονης που κατέληξε από ρήξη ανευρύσματος στο νοσοκομείο Παπανικολάου

Δύο ασθενείς αναμένεται να υποβληθούν σε μεταμόσχευση νεφρού εντός των επόμενων ωρών, ενώ δύο έως τέσσερις ακόμη ασθενείς θα υποβληθούν τις προσεχείς ημέρες σε μεταμόσχευση κερατοειδούς

Θεσσαλονίκη: Δωρεά οργάνων 48χρονης που κατέληξε από ρήξη ανευρύσματος στο νοσοκομείο Παπανικολάου
Δύο ασθενείς αναμένεται να υποβληθούν σε μεταμόσχευση νεφρού εντός των επόμενων ωρών, χάρη στη δωρεά οργάνων 48χρονης γυναίκας, η οποία κατέληξε μετά από νοσηλεία στη Β’ Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου», λόγω εγκεφαλικής αιμορραγίας από ρήξη ανευρύσματος.

Παράλληλα, δύο έως τέσσερις ακόμη ασθενείς αναμένεται να υποβληθούν τις προσεχείς ημέρες σε μεταμόσχευση κερατοειδούς, από μοσχεύματα που προέρχονται από τη δωρεά οργάνων της ίδιας γυναίκας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι νεφροί μεταφέρθηκαν στο Μεταμοσχευτικό Κέντρο του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», όπου βρίσκεται σε εξέλιξη ο έλεγχος ιστοσυμβατότητας.

Εντός των προσεχών ωρών αναμένεται να οριστικοποιηθεί η επιλογή των ληπτών, στους οποίους θα μεταμοσχευθούν.

Οι κερατοειδείς μεταφέρθηκαν στην Τράπεζα Οφθαλμών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ.

Το ήπαρ της 48χρονης, για τη λήψη του οποίου είχε μεταβεί στο Νοσοκομείο «Παπανικολάου» ειδική ομάδα από το Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών, κρίθηκε τελικά ακατάλληλο για μεταμόσχευση.Δ

