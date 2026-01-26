Μαζί για το Παιδί: Νέα ενημερωτική καμπάνια για τη Γραμμή 115 25
ΕΛΛΑΔΑ
Μαζί για το Παιδί

Μαζί για το Παιδί: Νέα ενημερωτική καμπάνια για τη Γραμμή 115 25

Η καμπάνια εστιάζει σε τρία βασικά θέματα που απασχολούν σήμερα εφήβους και οικογένειες: το άγχος, τον θυμό και την κρίση στην οικογένεια

Μαζί για το Παιδί: Νέα ενημερωτική καμπάνια για τη Γραμμή 115 25
Το Μαζί για το Παιδί παρουσιάζει τη νέα ενημερωτική καμπάνια για την Πανελλαδική Συμβουλευτική Γραμμή 115 25, με τρία τηλεοπτικά σποτ που φωτίζουν σύγχρονες προκλήσεις της οικογενειακής ζωής και της εφηβείας.

Η καμπάνια εστιάζει σε τρία βασικά θέματα που απασχολούν σήμερα εφήβους και οικογένειες: το άγχος,

Γραμμή 115 25 Μαζί για το Παιδί | Σποτ "Άγχος"

τον θυμό

Γραμμή 115 25 Μαζί για το Παιδί | Σποτ "Θυμός"

και την κρίση στην οικογένεια.

Γραμμή 115 25 Μαζί για το Παιδί | Σποτ "Κρίση στην Οικογένεια"

Κλείσιμο
Μέσα από ρεαλιστικές στιγμές της καθημερινότητας, τα σποτ αναδεικνύουν τις δυσκολίες που συχνά παραμένουν αθέατες και υπενθυμίζουν ότι η αναζήτηση βοήθειας είναι ένα ουσιαστικό βήμα φροντίδας και ψυχολογικής υποστήριξης.

Στόχος της καμπάνιας είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού για τη λειτουργία της Γραμμής 115 25, αλλά και η ενίσχυση του μηνύματος ότι κανείς δεν είναι μόνος απέναντι στις προκλήσεις της γονεϊκότητας και της εφηβείας.

Η Συμβουλευτική Γραμμή 115 25 του Μαζί για το Παιδί λειτουργεί από το 2009 και βρίσκεται δίπλα σε γονείς, εκπαιδευτικούς και εφήβους, παρέχοντας δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη. Η υποστήριξη προς τους ωφελούμενους περιλαμβάνει έως και 10 τηλεφωνικές συνεδρίες, καθώς και έως 8 διαδικτυακές ή δια ζώσης συνεδρίες.

Η Γραμμή 115 25 στελεχώνεται από έμπειρη επιστημονική ομάδα, με συνεχή κλινική εποπτεία. Τηρείται αυστηρά το απόρρητο: όλες οι κλήσεις είναι επώνυμες, εμπιστευτικές και δεν ηχογραφούνται. Οι κλήσεις είναι δωρεάν από οποιοδήποτε πάροχο σταθερής/κινητής τηλεφωνίας.

Από το 2017 είναι μέλος του Διεθνούς Δικτύου Τηλεφωνικών Γραμμών για τη Στήριξη του Παιδιού (Child Helpline International) που αριθμεί 181 μέλη-τηλεφωνικές γραμμές για τη στήριξη του παιδιού σε 147 χώρες διεθνώς.

Η Γραμμή 115 25 του Μαζί για το Παιδί λειτουργεί, από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00-19:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 11525, email: 11525@mazigiatopaidi.gr

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης