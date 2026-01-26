Δήμητρα Λιάνη για τον θάνατο της Αναστασίας Αθήνη: Έχω συγχωρέσει όλους τους εχθρούς μου, το παρελθόν δεν με αφορά πια

Πριν λίγες ημέρες πέθανε η Αναστασία Αθήνη, η γυναίκα που είχε γίνει γνωστή πανελλαδικά λόγω του περίφημου χαστουκιού που είχε δώσει στη Δήμητρα Λιάνη το 1997, κατά την παρουσίαση του βιβλίου της στη Στοά του Βιβλίου.
Σε δηλώσεις της στο MEGA, η Δήμητρα Λιάνη-Παπανδρέου αναφέρθηκε στο περιστατικό ως «ένα βίαιο γεγονός του παρελθόντος απέναντί μου», προσθέτοντας ότι δεν επιθυμεί να ασχολείται ξανά με παλαιότερα γεγονότα.
Η Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» για τον θάνατο της γυναίκας που της είχε ρίξει χαστούκι πριν 29 ολόκληρα χρόνια μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες της εποχής. Ύστερα από το επεισόδιο, η Αναστασία Αθήνη, απομακρύνθηκε από άνδρες της ασφάλειας και οδηγήθηκε στο υπόγειο του βιβλιοπωλείου μέχρι να φτάσει περιπολικό για να την παραλάβει.
«Ακούστε! Οι απρέπειες οποιουδήποτε, δεν αποτελούν για μένα και το επίπεδό μου, αντικείμενο σχολιασμού. Είναι ένα βίαιο γεγονός απέναντι στο πρόσωπό μου, του παρελθόντος, και δεν θέλω να ασχολούμαι με το παρελθόν. Νομίζω ότι δεν έχουν καμία σχέση με την τότε εποχή, που υπήρχαν άλλα πράγματα. Δεν θέλω να ασχοληθώ μ’ αυτό. Δεν θέλω να κρίνω και δεν θέλω να πλατειάσω. Διαμαρτύρομαι γιατί τόσες δηλώσεις μου που είναι επίκαιρες, και τοποθετήσεις μου, αποσιωπούνται εσκεμμένα από ένα σύστημα που σαπίζει.Εγώ έχω συγχωρέσει όλους τους εχθρούς, σε πνευματικό επίπεδο. Σε πολιτικό επίπεδο δεν μπορώ. Γιατί εδώ γράφεται η ιστορία της χώρας, η ιστορία γενικώς… ξαναγράφεται. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, συγγνώμη. Δεν θέλω να μιλήσω άλλο» ανέφερε η Δήμητρα Λιάνη στο Buongiorno.
