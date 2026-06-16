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Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος επιστρέφει στις φυλακές Κορυδαλλού, βίντεο από την έξοδό του από την Εισαγγελία Πειραιά
Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος επιστρέφει στις φυλακές Κορυδαλλού, βίντεο από την έξοδό του από την Εισαγγελία Πειραιά
Ο καταδικασθείς σε 17 φορές ισόβια ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17Ν επιστρέφει στη φυλακή μετά την αναίρεση του βουλεύματος για την αποφυλάκισή του
Στις φυλακές Κορυδαλλού επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την αναίρεση του βουλεύματος για την αποφυλάκισή του από τον Άρειο Πάγο.
Νωρίτερα ο καταδικασθείς σε 17 φορές ισόβια ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17Ν μεταφέρθηκε από τα γραφεία της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιά και απο εκεί πήρε τον δρόμο για τις φυλακές Κορυδαλλού.
Βίντεο από την έξοδό του από την Εισαγγελία Εφετών Πειραιά:
Η πρόσφατη αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου μετά από 24 χρόνια κράτησης ήταν η 5η κατά σειρά προσπάθειά του για αποφυλάκιση, ενώ είχε προηγηθεί αρνητική πρόταση του εισαγγελέα Πρωτοδικών, του δικαστικού συμβουλίου του πρώτου βαθμού και αρνητική πρόταση του εισαγγελέα που εισηγήθηκε στο Δικαστικό Συμβούλιο του Εφετείου Πειραιά.
Υπενθυμίζεται ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος συνελήφθη το 2002, όταν ξεκίνησε η εξάρθρωση της τρομοκρατικής οργάνωσης 17Ν και παρέμεινε κρατούμενος, ενώ ουδέποτε δήλωσε μεταμέλεια για τις πράξεις του, ούτε αποδέχθηκε ότι υπήρξε ο ηθικός αυτουργός των στυγερών δολοφονιών της οργάνωσης για τις οποίες και καταδικάστηκε.
Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θεωρητικά, θα παραμείνει ακόμα ένα έτος στις φυλακές, έως ότου συμπληρώσει 25 χρόνια.
Νωρίτερα ο καταδικασθείς σε 17 φορές ισόβια ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17Ν μεταφέρθηκε από τα γραφεία της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιά και απο εκεί πήρε τον δρόμο για τις φυλακές Κορυδαλλού.
Βίντεο από την έξοδό του από την Εισαγγελία Εφετών Πειραιά:
Η πρόσφατη αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου μετά από 24 χρόνια κράτησης ήταν η 5η κατά σειρά προσπάθειά του για αποφυλάκιση, ενώ είχε προηγηθεί αρνητική πρόταση του εισαγγελέα Πρωτοδικών, του δικαστικού συμβουλίου του πρώτου βαθμού και αρνητική πρόταση του εισαγγελέα που εισηγήθηκε στο Δικαστικό Συμβούλιο του Εφετείου Πειραιά.
Υπενθυμίζεται ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος συνελήφθη το 2002, όταν ξεκίνησε η εξάρθρωση της τρομοκρατικής οργάνωσης 17Ν και παρέμεινε κρατούμενος, ενώ ουδέποτε δήλωσε μεταμέλεια για τις πράξεις του, ούτε αποδέχθηκε ότι υπήρξε ο ηθικός αυτουργός των στυγερών δολοφονιών της οργάνωσης για τις οποίες και καταδικάστηκε.
Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θεωρητικά, θα παραμείνει ακόμα ένα έτος στις φυλακές, έως ότου συμπληρώσει 25 χρόνια.
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