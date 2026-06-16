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Η Τυχεροπούλου διαμαρτύρεται για την απόφαση της ΑΑΔΕ να απορρίψει αίτηση για θέση στην Κεντρική Υπηρεσία, η ανακοίνωση του δικηγόρου της
Η Τυχεροπούλου διαμαρτύρεται για την απόφαση της ΑΑΔΕ να απορρίψει αίτηση για θέση στην Κεντρική Υπηρεσία, η ανακοίνωση του δικηγόρου της
Ο δικηγόρος της κυρίας Τυχεροπούλου κάνει λόγο για απόφαση που εδράζεται σε φωτογραφικές διατάξεις
Σε προσβολή της απόφαση της διοίκησης της ΑΑΔΕ να κριθεί ως μη επιλέξιμη η αίτηση που έκανε για θέση Προϊσταμένης Διεύθυνσης στην Κεντρική Υπηρεσία (ΓΔΕΛΕΠ), προχώρησε η Παρασκευή Τυχεροπούλου, όπως αναφέρει σε δήλωσή του ο δικηγόρος της.
Ο δικηγόρος της κυρίας Τυχεροπούλου κάνει λόγο για απόφαση που εδράζεται σε φωτογραφικές διατάξεις κάνοντας λόγο για «παράνομη πράξη εκδικητικής μεταχείρισης».
Η ΑΑΔΕ με απόφασή της έκρινε ως μη επιλέξιμη την αίτηση της Παρασκευής Τυχεροπούλου για θέση Προϊσταμένης Διεύθυνσης στην Κεντρική Υπηρεσία (ΓΔΕΛΕΠ) από την οποία παρανόμως καθαιρέθηκε στις 14.10.2024.
Η απόφαση αυτή εδράζεται σε φωτογραφικές διατάξεις που τέθηκαν σε ισχύ την 1.1.2026, με προφανή σκοπό τον αποκλεισμό της, ενόψει της δικαίωσής της από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Αποφ. 411/2026) που πράγματι έκρινε την καθαίρεσή της παράνομη και εκδικητική και διέταξε την επανατοποθέτησή της σε θέση Διευθύντριας.
Η μεθόδευση αυτή αποδεικνύεται από τα εξής:
- Επιλεκτικός Αποκλεισμός: Οι νέες διατάξεις του Άρθρου 75 του Οργανισμού ΑΑΔΕ αποκλείουν υπαλλήλους κατηγορίας ΤΕ μόνο από την Κεντρική Υπηρεσία της ΓΔΕΛΕΠ, όπου υπηρετούσε η κ. Τυχεροπούλου.
- Θεσμική Αντιφατικότητα: Την ίδια στιγμή, επιτρέπεται η τοποθέτηση υπαλλήλων ΤΕ σε θέσεις προϊσταμένων σε Περιφερειακές Διευθύνσεις της ίδιας υπηρεσίας, καθώς και σε θέσεις Προϊσταμένων της Διεύθυνσης Πληροφορικής της ΑΑΔΕ.
- Έλλειψη Αντικειμενικότητας: Τα καθήκοντα παραμένουν ταυτόσημα με εκείνα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου ο Κανονισμός προέβλεπε ρητά την τοποθέτηση υπαλλήλων ΤΕ σε θέσεις προϊσταμένων Διευθύνσεων Κεντρικής Υπηρεσίας.
Οι ρυθμίσεις αυτές αποτελούν μία ακόμη παράνομη πράξη εκδικητικής μεταχείρισης και mobbing, κατά παράβαση του θεσμικού πλαισίου για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, λόγω της συνεργασίας της Π. Τυχεροπούλου με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και του ρόλου της στην ανάδειξη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Η Π. Τυχεροπούλου ήδη προχώρησε σε προσβολή και της εν λόγω παράνομης και εκδικητικής απόφασης, προκειμένου να αποκατασταθεί η νομιμότητα και η αξιοκρατία.
Αθήνα, 16 Ιουνίου 2026
Ο δικηγόρος της κυρίας Τυχεροπούλου κάνει λόγο για απόφαση που εδράζεται σε φωτογραφικές διατάξεις κάνοντας λόγο για «παράνομη πράξη εκδικητικής μεταχείρισης».
Η ανακοίνωση του δικηγόρο της Παρασκευής Τυχεροπούλου
Η ΑΑΔΕ με απόφασή της έκρινε ως μη επιλέξιμη την αίτηση της Παρασκευής Τυχεροπούλου για θέση Προϊσταμένης Διεύθυνσης στην Κεντρική Υπηρεσία (ΓΔΕΛΕΠ) από την οποία παρανόμως καθαιρέθηκε στις 14.10.2024.
Η απόφαση αυτή εδράζεται σε φωτογραφικές διατάξεις που τέθηκαν σε ισχύ την 1.1.2026, με προφανή σκοπό τον αποκλεισμό της, ενόψει της δικαίωσής της από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Αποφ. 411/2026) που πράγματι έκρινε την καθαίρεσή της παράνομη και εκδικητική και διέταξε την επανατοποθέτησή της σε θέση Διευθύντριας.
Η μεθόδευση αυτή αποδεικνύεται από τα εξής:
- Επιλεκτικός Αποκλεισμός: Οι νέες διατάξεις του Άρθρου 75 του Οργανισμού ΑΑΔΕ αποκλείουν υπαλλήλους κατηγορίας ΤΕ μόνο από την Κεντρική Υπηρεσία της ΓΔΕΛΕΠ, όπου υπηρετούσε η κ. Τυχεροπούλου.
- Θεσμική Αντιφατικότητα: Την ίδια στιγμή, επιτρέπεται η τοποθέτηση υπαλλήλων ΤΕ σε θέσεις προϊσταμένων σε Περιφερειακές Διευθύνσεις της ίδιας υπηρεσίας, καθώς και σε θέσεις Προϊσταμένων της Διεύθυνσης Πληροφορικής της ΑΑΔΕ.
- Έλλειψη Αντικειμενικότητας: Τα καθήκοντα παραμένουν ταυτόσημα με εκείνα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου ο Κανονισμός προέβλεπε ρητά την τοποθέτηση υπαλλήλων ΤΕ σε θέσεις προϊσταμένων Διευθύνσεων Κεντρικής Υπηρεσίας.
Οι ρυθμίσεις αυτές αποτελούν μία ακόμη παράνομη πράξη εκδικητικής μεταχείρισης και mobbing, κατά παράβαση του θεσμικού πλαισίου για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, λόγω της συνεργασίας της Π. Τυχεροπούλου με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και του ρόλου της στην ανάδειξη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Η Π. Τυχεροπούλου ήδη προχώρησε σε προσβολή και της εν λόγω παράνομης και εκδικητικής απόφασης, προκειμένου να αποκατασταθεί η νομιμότητα και η αξιοκρατία.
Αθήνα, 16 Ιουνίου 2026
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος
της Παρασκευής Τυχεροπούλου
της Παρασκευής Τυχεροπούλου
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