H γιγαντιαία «Έναστρη Νύχτα» που εδώ και μερικά χρόνια δίνει χρώμα στο 2ο Λύκειο Αλίμου, δείτε εικόνα
ΕΛΛΑΔΑ
Άλιμος ζωγράφος σχολείο

H γιγαντιαία «Έναστρη Νύχτα» που εδώ και μερικά χρόνια δίνει χρώμα στο 2ο Λύκειο Αλίμου, δείτε εικόνα

Μια εντυπωσιακή τοιχογραφία μεγάλης κλίμακας που αναβαθμίζει αισθητικά το σχολικό περιβάλλον

H γιγαντιαία «Έναστρη Νύχτα» που εδώ και μερικά χρόνια δίνει χρώμα στο 2ο Λύκειο Αλίμου, δείτε εικόνα
Η πίσω πλευρά του 2ου Λυκείου Αλίμου έχει αποκτήσει εδώ και μερικά χρόνια μια διαφορετική όψη, καθώς έχει μεταμορφωθεί σε έναν εντυπωσιακό καλλιτεχνικό καμβά που φιλοξενεί την περίφημη «Έναστρη Νύχτα» του Βίνσεντ Βαν Γκογκ.

Όπως αναφέρει η σελίδα Vaterlo στο Facebook, η τοιχογραφία δημιουργήθηκε από τους SpyLex Design, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας του Δήμου Αλίμου για την αισθητική αναβάθμιση του σχολικού περιβάλλοντος.

To έργο δημιουργήθηκε το 2022 και έκτοτε αποτελεί ένα ξεχωριστό σημείο αναφοράς για την περιοχή.

Δείτε την ανάρτηση με την τοιχογραφία: 

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