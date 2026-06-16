Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα ενημέρωσης μέσω sms για τα αποτελέσματα

Οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων μπορούν να εγγραφούν στην ειδική πλατφόρμα για να λαμβάνουν άμεσα και με ασφάλεια τα αποτελέσματά τους στο κινητό τους