Συνελήφθη 56χρονος στην Αθήνα για αρχαιοκαπηλία: Πουλούσε παράνομα αντικείμενα μέσω διαδικτύου, δείτε εικόνες

-αγγείο,-περιδέραιο τοποθετημένο σε κορνίζα,Τα κατασχεθέντα αντικείμενα εξετάσθηκαν από νομισματολόγο και αρχαιολόγο, οι οποίοι γνωμάτευσαν ότι τα 35 νομίσματα εμπίπτουν στη νομοθεσία για την προστασία αρχαιοτήτων, ενώ για τα λοιπά τέχνεργα θα ακολουθήσει περαιτέρω αξιολόγηση και τεκμηρίωση.Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.