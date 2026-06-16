Όλες οι συσκευασίες μπορούν να έχουν δεύτερη ζωή και η διαδικασία είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζουμε.
Ανήλικοι διέρρηξαν περίπτερο στη Θεσσαλονίκη και άρπαξαν... παγωτά
Ανήλικοι διέρρηξαν περίπτερο στη Θεσσαλονίκη και άρπαξαν... παγωτά
Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι, 15 και 17 ετών
Διάρρηξη περιπτέρου με λεία… παγωτά καταγράφηκε, χθες τα ξημερώματα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Ως δράστες συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι, 15 και 17 ετών. Σύμφωνα με την έρευνα, παραβίασαν το ψυγείο του περιπτέρου, απ' όπου αφαίρεσαν τα συγκεκριμένα προϊόντα.
*Φωτογραφία αρχείου
Ως δράστες συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι, 15 και 17 ετών. Σύμφωνα με την έρευνα, παραβίασαν το ψυγείο του περιπτέρου, απ' όπου αφαίρεσαν τα συγκεκριμένα προϊόντα.
*Φωτογραφία αρχείου
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