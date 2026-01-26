Ισχυρές βροχές σήμερα και κίνδυνος για πλημμύρες: Ποιες περιοχές βρίσκονται σε «κόκκινο συναγερμό», οι δύσκολες ώρες για την Αττική

Στους παρακάτω χάρτες, παρουσιάζονται τα εκτιμώμενα ύψη βροχόπτωσης σε δυο χρονικά στιγμιότυπα της Δευτέρας 26/01.

Καλλιάνος: «Όχι κινδυνολογία, αλλά αυξημένη εγρήγορση στην Αττική»

Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ

Ο καιρός σήμερα

Ο καιρός την Τρίτη 27-01-2026

Ο καιρός την Τετάρτη 28-01-2026

Ο καιρός την Πέμπτη 29-01-2026

Ο καιρός την Παρασκευή 30-01-2026

- στην Κεντρική και Ανατολική Στερεά,- στην Κρήτη από τις προμεσημβρινές ώρες,- στις Κυκλάδες από το μεσημέρι,- στις Σποράδες,- στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου,- και στα Δωδεκάνησα.Τα φαινόμενα κατά τόπους θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις, κυρίως σε νησιωτικά τμήματα του Νοτίου και Ανατολικού Αιγαίου, αλλά και πιθανώς σε περιοχές της Βορειοανατολικής Πελοποννήσου και της Νότιας Αττικής. Παράλληλα, στο Αιγαίο θα πνέουν τοπικά θυελλώδεις νότιοι άνεμοι.Σε ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος επισημαίνει ότι από τα μεσάνυχτα και έως το ξημέρωμα της Δευτέρας ο καιρός στην Αττική θα καταστεί σταδιακά άστατος, με τοπικές βροχές ασθενούς έντασης, χωρίς να αναμένονται σοβαρά προβλήματα.Ωστόσο, όπως αναφέρει, μεταξύ 07:00 και 10:00–11:00 το πρωί αναμένεται πέρασμα καταιγίδων από τον νομό, οι οποίες τοπικά μπορεί να δώσουν αυξημένα ύψη βροχής. Τονίζει, πάντως, ότι τα φαινόμενα δεν συγκρίνονται σε καμία περίπτωση με την καταστροφική καταιγίδα της προηγούμενης εβδομάδας στην Άνω Γλυφάδα.Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην Άνω Γλυφάδα και γενικότερα στα Νότια Προάστια, όπου εξακολουθούν να υπάρχουν φερτά υλικά σε δρόμους, παρά τις εργασίες καθαρισμού. Όπως σημειώνει ο κ. Καλλιάνος, ακόμη και μια πρόσκαιρη αλλά έντονη βροχόπτωση μπορεί να προκαλέσει μεταφορά λάσπης, πετρών και χωμάτων.- σε δρόμους με υπολείμματα φερτών υλικών,- σε περιοχές κοντά σε πρανή και ρέματα,- στην ευρύτερη περιοχή του Υμηττού, όπου οι εκσκαφές έχουν μειώσει τη φυσική απορροφητικότητα του εδάφους,- σε κατηφορικούς δρόμους των Νοτίων Προαστίων,- και στη διατήρηση καθαρών φρεατίων και απορροών.Όπως τονίζει ο μετεωρολόγος, δεν πρόκειται για ακραίο ή επικίνδυνο φαινόμενο αντίστοιχο με το πρόσφατο πλημμυρικό επεισόδιο, ωστόσο η επιβάρυνση του εδάφους και των υποδομών επιβάλλει αυξημένη ετοιμότητα.«Η σωστή διαχείριση φυσικών καταστροφών βασίζεται στην έγκαιρη αναγνώριση των ευάλωτων σημείων και όχι στην κινδυνολογία», επισημαίνει, καλώντας πολίτες και αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη εγρήγορση τις επόμενες ώρες.Πορτοκαλί προειδοποίησηΙσχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα Δευτέρα (26-01-2026) σε πολλές περιοχές της χώρας μας.Θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο.Πιο αναλυτικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν τη Δευτέρα (26-01-2026):α. στη δυτική Ελλάδα μέχρι το μεσημέριβ. στην ανατολική Μακεδονία από το πρωί και από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και πρόσκαιρα στη Θράκηγ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμαδ. στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) από τις προμεσημβρινές ώρεςε. στην Αττική από το πρωί μέχρι και τις μεσημβρινές ώρεςΠροβλέπονται βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στα δυτικά, τα βόρεια, τα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής και βόρειας χώρας.Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 3 έως 10 βαθμoύς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 10 έως 14-15, στην Ήπειρο από 11 έως 17 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 7 έως 14, στη Στερεά από 11 έως 14 βαθμούς, στην Πελοπόννησο από 6 έως 14 βαθμούς, στα Επτάνησα από 10 έως 17, στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου από 12 έως 15 βαθμούς, στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 12 έως 14-15 βαθμούς και στην Κρήτη από 14 έως 17 βαθμούς Κελσίου.Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί στα ανατολικά νοτιοανατολικοί και βαθμιαία νοτιοδυτικοί 4 με 6, στα νότια και το Αιγαίο τοπικά 7 και στο Ανατολικό Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι πρόσκαιρα 8 μποφόρ.Στην Αττική προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι νοτιοδυτικοί και βαθμιαία νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς.Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις 2 με 4 και το Θερμαϊκό 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς.Άστατος καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη και πρόσκαιρα μέχρι το μεσημέρι-απόγευμα στο Ιόνιο, τη Μακεδονία και τη Θράκη. Βαθμιαία βελτίωση σε όλη τη χώρα από το απόγευμα και από τα δυτικά, εκτός από την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα όπου τα φαινόμενα θα διατηρηθούν. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια και ανατολικά.Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά και τα νότια νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και βαθμιαία στο Ιόνιο 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς, ενώ στα βορειοδυτικά δε θα ξεπεράσει τους 12 με 13 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμιαία εξασθένηση. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία στα δυτικά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές.Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.Νεφώσεις τοπικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται αρχικά στα δυτικά που γρήγορα θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν κυρίως στα ανατολικά. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής και βόρειας χώρας.Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 στα πελάγη 7 και πιθανώς πρόσκαιρα στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια.Νεφώσεις τοπικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές στα δυτικά.Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και μόνο στα νότια πελάγη θα είναι 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.