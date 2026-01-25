Τα νότια προάστια της Αττικής στο επίκεντρο και της νέας κακοκαιρίας που έρχεται, δείτε χάρτες
Τα νότια προάστια της Αττικής στο επίκεντρο και της νέας κακοκαιρίας που έρχεται, δείτε χάρτες
Προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι από το πρωί της Δευτέρας - Χάρτες του meteo δείχνουν τις περιοχές πού θα πληγούν
Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός τη Δευτέρα 26/01 από τα δυτικά με βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές, ενώ θα πνέουν τοπικά θυελλώδεις νότιοι άνεμοι στο Αιγαίο.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, τη Δευτέρα 26/01 αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, σταδιακά στην Ανατολική Στερεά, στη Νότια και Ανατολική Πελοπόννησο, στην Εύβοια, στην Κεντρική και Ανατολική Στερεά, από τις προμεσημβρινές ώρες στην Κρήτη, στις Κυκλάδες από το μεσημέρι στις Σποράδες, στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.
Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα και κατά τόπους θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις σε νησιωτικά τμήματα του Νότιου και Ανατολικού Αιγαίου και πιθανόν σε περιοχές της Βορειοανατολικής Πελοπονnήσου και της Νότιας Αττικής.
Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην Κατηγορία 3 (Σημαντική).
Στους παρακάτω χάρτες, παρουσιάζονται τα εκτιμώμενα ύψη βροχόπτωσης σε δυο χρονικά στιγμιότυπα της Δευτέρας 26/01.
Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, την οποία συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου:
α) Ισχυρές βροχές θα εκδηλωθούν σχεδόν σε όλη τη χώρα, με τα φαινόμενα να είναι τοπικά έντονα, αρχικά, στη δυτική Ελλάδα και στη συνέχεια στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τις Κυκλάδες (κυρίως ανατολικές και νότιες), την Κρήτη, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.
β) Στην Αττική προβλέπεται να σημειωθούν, από το πρωί μέχρι νωρίς το απόγευμα, τοπικές βροχές και καταιγίδες.
γ) Θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα σημειωθούν στο Ιόνιο, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα εντάσεως 8 με 9 μποφόρ.
Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου ενόψει της επιδείνωσης του καιρούΗ Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συνεδρίασε σήμερα λόγω του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), σύμφωνα με το οποίο ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι προβλέπονται αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας.
Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, την οποία συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου:
α) Ισχυρές βροχές θα εκδηλωθούν σχεδόν σε όλη τη χώρα, με τα φαινόμενα να είναι τοπικά έντονα, αρχικά, στη δυτική Ελλάδα και στη συνέχεια στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τις Κυκλάδες (κυρίως ανατολικές και νότιες), την Κρήτη, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.
β) Στην Αττική προβλέπεται να σημειωθούν, από το πρωί μέχρι νωρίς το απόγευμα, τοπικές βροχές και καταιγίδες.
γ) Θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα σημειωθούν στο Ιόνιο, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα εντάσεως 8 με 9 μποφόρ.
Όπως τονίζει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) έχει ήδη επικοινωνήσει με τους ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα και να τεθούν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.
Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται αύριο Δευτέρα (26-01-2026) σε πολλές περιοχές της χώρας μας.
Θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν σήμερα Κυριακή (25-01-2026) στο Ιόνιο και αύριο Δευτέρα (26-01-2026) στο Αιγαίο.
Πιο αναλυτικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν τη Δευτέρα (26-01-2026):
α. στη δυτική Ελλάδα μέχρι το μεσημέρι
β. στην ανατολική Μακεδονία από το πρωί και από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και πρόσκαιρα στη Θράκη
γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα
δ. στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) από τις προμεσημβρινές ώρες
ε. στην Αττική από το πρωί μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες
Σύμφωνα με τον ίδιο, τη Δευτέρα τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι ισχυρά κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και στο ανατολικό Αιγαίο, με αυξημένο κίνδυνο τοπικά έντονων βροχοπτώσεων.
Όπως σημειώνει, στο Ιόνιο θα πνέουν ισχυροί άνεμοι έως και 7 μποφόρ, ιδιαίτερα στην Κέρκυρα και τα γύρω νησιά, ενώ από τη Δευτέρα πολύ ισχυροί άνεμοι θα επικρατήσουν σε ολόκληρη τη χώρα, με πιθανές επιπτώσεις και στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια.
Ιδιαίτερα έντονα θα είναι τα φαινόμενα και στα νότια της Κρήτης καθώς και στα νοτιοδυτικά της χώρας, με τη θερμοκρασία να κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 2 έως 10 βαθμoύς, στην υπόλοιπη Μακεδονία από 3 έως 14, στη Θράκη από 8 έως 14, στην Ήπειρο από 4 έως 17 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 5 έως 15, στη Στερεά από 6 έως 18 βαθμούς, στην Πελοπόννησο από 6 έως 18-19 βαθμούς, στα Επτάνησα από 13 έως 17, στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου από 9 έως 15 βαθμούς, στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 10 έως 17 βαθμούς και στην Κρήτη από 11 έως 19-20 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις στα δυτικά 5 με 7 μποφόρ, στα υπόλοιπα 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.
Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 16 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς και στο Θερμαϊκό 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 14 βαθμούς.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 7 στρεφόμενοι γρήγορα σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα σε νοτιοδυτικούς με μικρή εξασθένηση στα κεντρικά και τα βόρεια.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της με εξαίρεση το ανατολικό Αγαίο. Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 15 με 17 βαθμούς, ενώ στα βορειοδυτικά δεν θα ξεπεράσει τους 12 με 13 και στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα ανατολικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα νότια πρόσκαιρα 7, στρεφόμενοι βαθμιαία μετά το μεσημέρι σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 στα πελάγη 7 και πιθανώς πρόσκαιρα στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια.
Έκτακτο δελτίο καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, στο κάδρο και η Αττική - Πορτοκαλί συναγερμός για 8 περιοχές, σύμφωνα με την ΕΜΥΈκτακτο δελτίο καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ το μεσημέρι της Κυριακής 25/1.
Βίντεο με τις περιοχές που θα επηρεαστούν - Η ανάρτηση Κολυδά στο Facebook
Τρία διαδοχικά συστήματα με πολλές βροχέςΣε ανάρτησή του για την εβδομαδιαία πρόγνωση, ο Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι «το ένα σύστημα θα έρχεται πίσω από το άλλο», δημιουργώντας τρία διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας. Όπως αναφέρει, οι βροχές θα είναι πολλές, ενώ οι νοτιάδες θα διατηρήσουν τη θερμοκρασία σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή.
🎯Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΑΠΌ 25/1/26— Theodoros Kolydas (@KolydasT) January 24, 2026
✅Θα διανύσουμε απο βδομάδα έναν καιρό που το ενα συστημα θα έρχεται πίσω από το αλλο σε συνολικά 3 κυματα.
✅Oι βροχές θα ειναι πολλές και οι νοτιάδες θα κρατήσουν τη θερμοκρασία σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά . ⚠️Ενδεχεται τα…
Ισχυροί άνεμοι και προβλήματα στα ακτοπλοϊκάΑπό την πλευρά του, ο Σάκης Αρναούτογλου τονίζει ότι μετά το σύντομο διάστημα ηλιοφάνειας, από σήμερα Κυριακή νέο κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει αρχικά τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στη συνέχεια το Ιόνιο.
Βροχές και καταιγίδες σε Αττική και βόρεια ΕλλάδαΑπό το βράδυ της Κυριακής, οι άνεμοι και οι βροχές θα ενταθούν σε όλη τη χώρα. Τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, το νέο κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει έντονα τους δήμους Καβάλας, Ξάνθης, Δράμας και Θάσου, ενώ φαινόμενα αναμένονται και στην Αττική, με βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι, ισχυρούς ανέμους και πτώση της θερμοκρασίας.
Ιδιαίτερα έντονα θα είναι τα φαινόμενα και στα νότια της Κρήτης καθώς και στα νοτιοδυτικά της χώρας, με τη θερμοκρασία να κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.
Ο καιρός σήμεραΠροβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια, το Ανατολικό Αιγαίο, της Κυκλάδες και την Κρήτη. Σποραδικές καταιγίδες θα αρχίσουν να εκδηλώνονται από το βράδυ στα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται νεφώσεις.
Ο καιρός τη Δευτέρα 26-01-2026Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Τα φαινόμενα που κατά τόπους στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο πιθανώς θα είναι ισχυρά, στα βορειοδυτικά τις βραδινές ώρες θα σταματήσουν. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής και βόρειας χώρας.
Ο καιρός την Τρίτη 27-01-2026Στα ανατολικά ηπειρωτικά, το ανατολικό Αιγαίο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με λίγες σποραδικές βροχές. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.
Ο καιρός την Τετάρτη 28-01-2026Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμιαία εξασθένηση. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία στα δυτικά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές.
Ο καιρός την Πέμπτη 29-01-2026Νεφώσεις τοπικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται αρχικά στα δυτικά που γρήγορα θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν κυρίως στα ανατολικά. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής και βόρειας χώρας.
