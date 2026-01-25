Φρίκη στην Μεσσηνία: Σκότωσαν σκύλο και τον κρέμασαν σε δέντρο
ΕΛΛΑΔΑ
Καλαμάτα κακοποίηση ζώου Σκύλος Μεσσηνία

Σε ανάρτησή του ο Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας έκανε γνωστό ότι δίνεται αμοιβή για πληροφορίες σχετικά με την αποτρόπαια αυτή πράξη

Σε μια φρικτή πράξη προχώρησαν άγνωστος ή άγνωστοι στο Πυργάκι Τριφυλίας στη Μεσσηνία. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την καταγγελία του Φιλοζωικού Ομίλου Καλαμάτας, ένας σκύλος εντοπίστηκε νεκρός κρεμασμένος από δέντρο σε κτήμα.

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του ο Φιλοζωικός Όμιλος, αμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και διεξάγεται έρευνα για το περιστατικό.

Μάλιστα, στην καταγγελία ο Φιλοζωικός που ανήρτησε και φωτογραφίες από το φρικιαστικό έγκλημα.

Αναλυτικά η ανάρτηση - καταγγελία του Φιλοζωικού Ομίλου Καλαμάτας


«ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΜΟΙΒΗ σε όποιον γνωρίζει σε ποιον ανήκε το ζώο ή ποιος το έκανε❗️

Ελλάδα 2026: Ανάπτυξη με άρωμα μεσαίωνα.

Μας αρέσει να μιλάμε για ψηφιακά άλματα, για τουριστικά ρεκόρ και για την «Ελλάδα που αλλάζει». Αλλά όσο εμείς κοκορευόμαστε για την πρόοδο, στο Πυργάκι Τριφυλίας η «πρόοδος» κρεμόταν από ένα δέντρο.

Αυτή η εικόνα δεν είναι απλώς μια κακοποίηση, είναι ο καθρέφτης μιας κοινωνίας που σαπίζει κάτω από το γυαλιστερό περιτύλιγμα. Το 2026, κάποιος θεώρησε «λύση» τον απαγχονισμό μιας ψυχής. Όσο το αίμα αυτών των πλασμάτων ποτίζει το χώμα μας, η ανάπτυξη θα είναι μόνο στα χαρτιά. Όσο επιτρέπουμε τέτοιες κτηνωδίες, είμαστε ακόμη στο σκοτάδι. Ένα σκυλί κρεμασμένο, μια κοινωνία ηθικά ανάπηρη.

Αν η τιμωρία δεν είναι παραδειγματική, αν η σιωπή συνεχίσει να καλύπτει τα χωριά μας, τότε είμαστε όλοι συνένοχοι.

Η αστυνομία έχει ειδοποιηθεί. Ο εθελοντής είναι εκεί. Εμείς όμως, ως άνθρωποι, πού είμαστε;».
