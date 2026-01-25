Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Φρίκη στην Μεσσηνία: Σκότωσαν σκύλο και τον κρέμασαν σε δέντρο
Φρίκη στην Μεσσηνία: Σκότωσαν σκύλο και τον κρέμασαν σε δέντρο
Σε ανάρτησή του ο Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας έκανε γνωστό ότι δίνεται αμοιβή για πληροφορίες σχετικά με την αποτρόπαια αυτή πράξη
Σε μια φρικτή πράξη προχώρησαν άγνωστος ή άγνωστοι στο Πυργάκι Τριφυλίας στη Μεσσηνία. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την καταγγελία του Φιλοζωικού Ομίλου Καλαμάτας, ένας σκύλος εντοπίστηκε νεκρός κρεμασμένος από δέντρο σε κτήμα.
Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του ο Φιλοζωικός Όμιλος, αμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και διεξάγεται έρευνα για το περιστατικό.
Μάλιστα, στην καταγγελία ο Φιλοζωικός που ανήρτησε και φωτογραφίες από το φρικιαστικό έγκλημα.
«ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΜΟΙΒΗ σε όποιον γνωρίζει σε ποιον ανήκε το ζώο ή ποιος το έκανε❗️
Ελλάδα 2026: Ανάπτυξη με άρωμα μεσαίωνα.
Μας αρέσει να μιλάμε για ψηφιακά άλματα, για τουριστικά ρεκόρ και για την «Ελλάδα που αλλάζει». Αλλά όσο εμείς κοκορευόμαστε για την πρόοδο, στο Πυργάκι Τριφυλίας η «πρόοδος» κρεμόταν από ένα δέντρο.
Αυτή η εικόνα δεν είναι απλώς μια κακοποίηση, είναι ο καθρέφτης μιας κοινωνίας που σαπίζει κάτω από το γυαλιστερό περιτύλιγμα. Το 2026, κάποιος θεώρησε «λύση» τον απαγχονισμό μιας ψυχής. Όσο το αίμα αυτών των πλασμάτων ποτίζει το χώμα μας, η ανάπτυξη θα είναι μόνο στα χαρτιά. Όσο επιτρέπουμε τέτοιες κτηνωδίες, είμαστε ακόμη στο σκοτάδι. Ένα σκυλί κρεμασμένο, μια κοινωνία ηθικά ανάπηρη.
Αν η τιμωρία δεν είναι παραδειγματική, αν η σιωπή συνεχίσει να καλύπτει τα χωριά μας, τότε είμαστε όλοι συνένοχοι.
Η αστυνομία έχει ειδοποιηθεί. Ο εθελοντής είναι εκεί. Εμείς όμως, ως άνθρωποι, πού είμαστε;».
Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του ο Φιλοζωικός Όμιλος, αμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και διεξάγεται έρευνα για το περιστατικό.
Μάλιστα, στην καταγγελία ο Φιλοζωικός που ανήρτησε και φωτογραφίες από το φρικιαστικό έγκλημα.
Αναλυτικά η ανάρτηση - καταγγελία του Φιλοζωικού Ομίλου Καλαμάτας
«ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΜΟΙΒΗ σε όποιον γνωρίζει σε ποιον ανήκε το ζώο ή ποιος το έκανε❗️
Ελλάδα 2026: Ανάπτυξη με άρωμα μεσαίωνα.
Μας αρέσει να μιλάμε για ψηφιακά άλματα, για τουριστικά ρεκόρ και για την «Ελλάδα που αλλάζει». Αλλά όσο εμείς κοκορευόμαστε για την πρόοδο, στο Πυργάκι Τριφυλίας η «πρόοδος» κρεμόταν από ένα δέντρο.
Αυτή η εικόνα δεν είναι απλώς μια κακοποίηση, είναι ο καθρέφτης μιας κοινωνίας που σαπίζει κάτω από το γυαλιστερό περιτύλιγμα. Το 2026, κάποιος θεώρησε «λύση» τον απαγχονισμό μιας ψυχής. Όσο το αίμα αυτών των πλασμάτων ποτίζει το χώμα μας, η ανάπτυξη θα είναι μόνο στα χαρτιά. Όσο επιτρέπουμε τέτοιες κτηνωδίες, είμαστε ακόμη στο σκοτάδι. Ένα σκυλί κρεμασμένο, μια κοινωνία ηθικά ανάπηρη.
Αν η τιμωρία δεν είναι παραδειγματική, αν η σιωπή συνεχίσει να καλύπτει τα χωριά μας, τότε είμαστε όλοι συνένοχοι.
Η αστυνομία έχει ειδοποιηθεί. Ο εθελοντής είναι εκεί. Εμείς όμως, ως άνθρωποι, πού είμαστε;».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα