Καιρός: Διαδοχικά βαρομετρικά συστήματα από την Κυριακή φέρνουν λασποβροχές και θερμοκρασίες έως 20 βαθμούς

Υγρό μοτίβο και «μαλακός» χειμώνας τις επόμενες ημέρες – Αυξημένες βροχοπτώσεις, σκόνη, θυελλώδεις νοτιάδες και ήπιες θερμοκρασίες





Βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως τη Δευτέρα και την Τρίτη στη δυτική Ελλάδα, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Τη Δευτέρα, βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν και στην Αττική, χωρίς –μέχρι στιγμής– να εμφανίζουν ιδιαίτερη δυναμική.



Λασποβροχές , καταιγίδες, χιόνια στα ορεινά αλλά και θερμοκρασίες που θα αγγίξουν τους 20 βαθμούς συνθέτουν το σκηνικό του καιρού των επόμενων ημερών. Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ και τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων, από την Κυριακή ξεκινά μια περίοδος με διαδοχικά συστήματα κακοκαιρίας, αυξημένο υετό και έναν ήπιο, «μαλακό» χειμώνα χωρίς έντονες ψυχρές εισβολές.Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, το υγρό μοτίβο που είχε προαναγγελθεί επιβεβαιώνεται και αναμένεται να συνεχιστεί. Η ερχόμενη εβδομάδα διαμορφώνεται με 3 έως 4 διαδοχικά βαρομετρικά συστήματα, τα οποία θα αυξήσουν τις βροχοπτώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας, με πιο αναλυτική εικόνα από την Κυριακή και μετά.Για το διάστημα 26 Ιανουαρίου έως 2 Φεβρουαρίου 2026, η Ελλάδα εμφανίζει σαφώς θετική ανωμαλία υετού, με το μεγαλύτερο «βάρος» να εντοπίζεται στη δυτική χώρα, το Ιόνιο και τις προσήνεμες περιοχές της Πίνδου. Θετικό σήμα βροχών επεκτείνεται και σε τμήματα του Αιγαίου και της Κρήτης, ενώ τα ανατολικά ηπειρωτικά κινούνται πιο κοντά σε ουδέτερα επίπεδα.Την ίδια ώρα, η θερμοκρασία παρουσιάζει εκτεταμένη θετική ανωμαλία στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια. Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, το στοιχείο αυτό υποδηλώνει έναν ήπιο χειμώνα με διάρκεια, χωρίς έντονες ψυχρές εισβολές, παρά τις κατά τόπους χιονοπτώσεις στα ορεινά.Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η δυτική και κεντρική Ευρώπη ευνοούνται επίσης από αυξημένο υετό, ενώ ανατολικότερα επικρατούν πιο ξηρές τάσεις.Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας περιγράφει τη νέα μεταβολή του καιρού με τη φράση «λασποβροχές, χιόνια και 20άρια». Όπως αναφέρει, από την Κυριακή και κυρίως το διήμερο Δευτέρα – Τρίτη, ο καιρός θα παρουσιάσει αισθητή επιδείνωση.Βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως τη Δευτέρα και την Τρίτη στη δυτική Ελλάδα, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Τη Δευτέρα, βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν και στην Αττική, χωρίς –μέχρι στιγμής– να εμφανίζουν ιδιαίτερη δυναμική.Ισχυροί νοτιάδες, που θα φτάνουν τα 8 με 9 μποφόρ, θα πνέουν την Κυριακή στο Ιόνιο και τη Δευτέρα και την Τρίτη στο Αιγαίο. Παράλληλα, σαχαριανή σκόνη θα επηρεάσει κυρίως τη δυτική και τη νότια Ελλάδα την Κυριακή και τη Δευτέρα, ευνοώντας την εμφάνιση λασποβροχών.Χιονοπτώσεις αναμένονται τη Δευτέρα στα βόρεια ορεινά, ενώ στα χαμηλότερα υψόμετρα ο καιρός θα παραμείνει ήπιος. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, με τον υδράργυρο να πλησιάζει τους 20 βαθμούς Κελσίου στα πεδινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.





Οι μετεωρολόγοι συνιστούν προσοχή, κυρίως λόγω των ισχυρών ανέμων, της σκόνης και των κατά τόπους έντονων βροχοπτώσεων, ενώ η εικόνα του καιρού θα επικαιροποιείται όσο πλησιάζουμε προς την αρχή της νέας εβδομάδας.



Ο καιρός σήμερα Προβλέπονται βροχές τις πρώτες πρωινές ώρες στην Ανατολική Αττική, την Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, την Εύβοια, την Κρήτη, στα νησιά του Αιγαίου, βαθμιαία στη δυτική χώρα και τα βόρεια ηπειρωτικά. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.



Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -2 έως 9 βαθμoύς, στην υπόλοιπη Μακεδονία από 1 έως 12, στη Θράκη από 3 έως 12, στην Ήπειρο από 4 έως 15 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 3 έως 14, στη Στερεά από 5 έως 16 βαθμούς, στην Πελοπόννησο από 2 έως 16 βαθμούς, στα Επτάνησα από 8 έως 16, στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου από 7 έως 16 βαθμούς, στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 12 έως 15-18 βαθμούς και στην Κρήτη από 8 έως 19 βαθμούς Κελσίου.



Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.



Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το πρωί κυρίως στα ανατολικά του νομού. Οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 15 βαθμούς.



Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 11 βαθμούς.



Ο καιρός την Κυριακή 25-01-2026 Στα δυτικά, τα βόρεια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και τα ανατολικά. Από το βράδυ στα δυτικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν και στο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στο βόρειο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις οι οποίες μετά το μεσημέρι θα αυξηθούν.



Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, στα δυτικά 5 με 7 και στο Ιόνιο από το απόγευμα 7 με 8 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6 και από το απόγευμα 5 με 7 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 16 με 17, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 18 με 19 και στα δυτικά και τη νησιωτική χώρα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.



Ο καιρός τη Δευτέρα 26-01-2026 Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής και βόρειας χώρας.



Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και τα βόρεια.



Ο καιρός την Τρίτη 27-01-2026 Στα ανατολικά ηπειρωτικά, το ανατολικό Αιγαίο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με λίγες σποραδικές βροχές. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.



Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα ανατολικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα νότια πρόσκαιρα 7, στρεφόμενοι βαθμιαία μετά το μεσημέρι σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.



Ο καιρός την Τετάρτη 28-01-2026 Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμιαία εξασθένηση. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία στα δυτικά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές.



Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.