Νέα τροπή στην εξαφάνιση της Λόρας: Μαρτυρία ότι βρίσκεται στο Βερολίνο
ΕΛΛΑΔΑ
Λόρα Εξαφάνιση Βερολίνο Γερμανία

Νέα τροπή στην εξαφάνιση της Λόρας: Μαρτυρία ότι βρίσκεται στο Βερολίνο

Γυναίκα είδε τη 16χρονη σε σιδηροδρομικό σταθμό και την άκουσε να μιλά στο τηλέφωνο

Γυναίκα είδε τη 16χρονη σε σιδηροδρομικό σταθμό και την άκουσε να μιλά στο τηλέφωνο
Μία σημαντική πληροφορία για την τύχη της Λόρας, τα ίχνη της οποίας έχουν χαθεί εδώ και 13 ημέρες, ήλθε στο φως την Τρίτη.

Ελληνίδα ανέφερε στις Αρχές ότι είδε τη Λόρα σε προαστιακό σταθμό στο Βερολίνο. Η ίδια ισχυρίζεται ακόμη πως άκουσε τη Λόρα να μιλάει στο τηλέφωνο και να λέει «Εγώ δεν πρόκειται να επιστρέψω, να τον χωρίσεις εσύ».

Υπήρχαν και από την προηγούμενη εβδομάδα πληροφορίες πως η 16χρονη Λόρα μπορεί να βρίσκεται στη Γερμανία και πιθανόν στο Μόναχο.

Για τον εντοπισμό της Λόρας έχει ανοίξει δίαυλος μεταξύ των ελληνικών και των γερμανικών Αρχών ώστε να βρεθούν βίντεο από τον σταθμό στο Βερολίνο.

Εάν η πληροφορία επιβεβαιωθεί, οι έρευνες μεταφέρονται στη Γερμανία και κρίνεται πλέον απαραίτητο να ερωτηθεί η μητέρα της για το ενδεχόμενο επικοινωνίας με την κόρη της. Οι γονείς της, που ζουν στην Ελλάδα, βρίσκονται εξάλλου σε καθημερινή επικοινωνία και συνεργασία με τις ελληνικές Αρχές.

