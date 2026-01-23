ΑΣΕΠ 2Κ/2025: Βγήκαν τα οριστικά αποτελέσματα, δείτε όλους τους πίνακες
Η προκήρυξη αφορά την κάλυψη, με σειρά προτεραιότητας, συνολικά 16 θέσεων προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου

Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 2Κ/2025 του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 12/10.04.2025/τ. ΑΣΕΠ), για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, δέκα έξι (16) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού), σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Ο πίνακας διοριστέων θα αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Δείτε τα αποτελέσματα, πατώντας ΕΔΩ.

