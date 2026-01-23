Αποχωρούν σήμερα οι αγρότες από τα μπλόκα, οι επόμενες κινήσεις - Δείτε βίντεο
Αποχωρούν σήμερα οι αγρότες από τα μπλόκα, οι επόμενες κινήσεις - Δείτε βίντεο
Νέα πανελλαδική σύσκεψη προς αρχές Φεβρουαρίου
Λύνονται σταδιακά τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα, μετά από πάνω από 50 ημέρες στους δρόμους. Αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι αναμένεται να αποχωρήσουν από τα περισσότερα μπλόκα σήμερα, Παρασκευή, ενώ από ορισμένα έχουν ήδη φύγει.
Παράλληλα, στο τραπέζι είναι και η διοργάνωση νέας πανελλαδικής σύσκεψης στις αρχές του Φεβρουαρίου.
Παραμένει, ωστόσο, ανοικτό το ενδεχόμενο μέσα στο επόμενο διάστημα να συγκληθεί εκ νέου πανελλαδική σύσκεψη, με πρόταση τη διοργάνωση συλλαλητηρίου στην Αθήνα.
Και οι αγρότες της Καρδίτσας αποφάσισαν να αποχωρήσουν από το μπλόκο που είχαν στήσει στον Ε65.
Μετά από κλειστή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στους Σοφάδες, παρουσία εκπροσώπων δεκάδων αγροτικών συλλόγων της περιοχής, αποφασίστηκε τα τρακτέρ να αναχωρήσουν την Παρασκευή και το Σάββατο στις 12 το μεσημέρι.
Φεύγουν οι αγρότες από Νίκαια και ΚαρδίτσαΟι αγρότες της Νίκαιας αποφάσισαν τη συντεταγμένη αποχώρηση των τρακτέρ από το μπλόκο σήμερα, Παρασκευή 23/1. Θα ακολουθήσει ένα συλλαλητήριο στη πόλη της Λάρισας.
Το μεσημέρι της Παρασκευής, αναχώρησαν και όλα τα τρακτέρ από τα Μάλγαρα. Αναμένεται ο καθαρισμός του οδοστρώματος και να δοθούν όλα τα ρεύματα στην κυκλοφορία.
