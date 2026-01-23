Καιρός: Καταιγίδες με 18άρια σήμερα, έρχεται νέα κακοκαιρία από την ερχόμενη εβδομάδα

Για νέα 48ωρη κακοκαιρία προειδοποιεί ο Μαρουσάκης, πότε ξεκινά, ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου αναμένονται σήμερα, Παρασκευή, αυξημένες νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες.



Ο



αγγίζοντας τους 18 βαθμούς.



Μαρουσάκης: Έρχεται νέα 48ωρη κακοκαιρία από την ερχόμενη εβδομάδα, πότε θα ξεκινήσει Ένα νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από αργά το βράδυ της Κυριακής, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά μοντέλα, καθώς ένα βαρομετρικό χαμηλό πλησιάζει από τα δυτικά προς τα ανατολικά.



Σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη η κακοκαιρία θα ξεκινήσει από το βράδυ της Κυριακής προς Δευτέρα και θα διαρκέσει για περίπου ένα 48ωρο.











ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23-01-2026



Κλείσιμο



Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και στα νότια τμήματα της Πελοποννήσου και μεμονωμένες καταιγίδες.



Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά τις πρωινές και τις βραδινές ώρες και θα σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 12 με 13 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 24-01-2026



Στις, την, τακαι τααναμένονται σήμερα, Παρασκευή, αυξημένες νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες. καιρός τα επόμενα 24ωρα θα παραμείνει ήπιος στα υπόλοιπα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας, δίνοντας κάποιες βροχές, χωρίς ωστόσο την ένταση των προηγούμενων ημερών, ενώ υποχωρούν και οι πολικές θερμοκρασίες με τον υδράργυρο να ανεβαίνει σταδιακά.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, ξεπερνώντας την παγωνιά των προηγούμενων ημερών καιΈνα νέο κύμααναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από αργά το βράδυ της Κυριακής, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά μοντέλα, καθώς ένα βαρομετρικό χαμηλό πλησιάζει από τα δυτικά προς τα ανατολικά.Σύμφωνα με την πρόγνωση τουη κακοκαιρία θα ξεκινήσει από το βράδυ της Κυριακής προς Δευτέρα και θα διαρκέσει για περίπου ένα 48ωρο.Αν και αρχικά θα δώσει ήπια φαινόμενα με βροχές, από το απόγευμα της Κυριακής και από τη δυτική βορειοδυτική Ελλάδα θα ενταθούν και στη διάρκεια της νύχτας θα σαρώσει από τα δυτικά προς τα ανατολικά όλη τη χώρα.Στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες.Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και στα νότια τμήματα της Πελοποννήσου και μεμονωμένες καταιγίδες.Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά τις πρωινές και τις βραδινές ώρες και θα σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 12 με 13 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές.



Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.



Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ με ενίσχυση τη νύχτα.



Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 14 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 15 με 17 και στη νησιωτική χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.





ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 25-01-2026



Στα δυτικά και τα βόρεια αυξημένες νεφώσεις με βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες οι οποίες στα δυτικά πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες.



Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια και από το βράδυ και στα κεντρικά ηπειρωτικά ορεινά, που τη νύχτα θα ενταθούν.



Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις στα δυτικά 6 με 7 και στο Ιόνιο 7 με 8 μποφόρ. Στα ανατολικά 5 με 6, από το απόγευμα 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.