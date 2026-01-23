Δάφνη Καϊτελίδου: Η χώρα γύρισε σελίδα στην πρόληψη του καρκίνου του πνεύμονα, το στοίχημα είναι να πειστεί ο πληθυσμός
Δάφνη Καϊτελίδου: Η χώρα γύρισε σελίδα στην πρόληψη του καρκίνου του πνεύμονα, το στοίχημα είναι να πειστεί ο πληθυσμός

Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα στην πρόληψη, αλλά οι προκλήσεις στον προσυμπτωματικό έλεγχο για τον καρκίνο του πνεύμονα παραμένουν, τονίζει η Δάφνη Καϊτελίδου, Καθηγήτρια Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ – Πρόεδρος ΟΔΙΠΥ στο Στρογγυλό Τραπέζι του ygeiamou για τον Καρκίνο του Πνεύμονα

Δάφνη Καϊτελίδου: Η χώρα γύρισε σελίδα στην πρόληψη του καρκίνου του πνεύμονα, το στοίχημα είναι να πειστεί ο πληθυσμός
Μαρία Κοτοπούλη
Σημαντικά είναι τα βήματα που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα στον τομέα της πρόληψης, δημιουργώντας τις βάσεις για την ανάπτυξη νέων εθνικών προγραμμάτων υγείας, μεταξύ των οποίων και ο προσυμπτωματικός έλεγχος για τον καρκίνο του πνεύμονα, τόνισε η κυρία Δάφνη Καϊτελίδου, Καθηγήτρια Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και Πρόεδρος Οργανισμού για τη Διασφάλιση Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας (ΟΔΙΠΥ), στο Στρογγυλό Τραπέζι για τον καρκίνο του πνεύμονα του ygeiamou.

Όπως σημείωσε, «στο κομμάτι της πρόληψης η χώρα πραγματικά γύρισε σελίδα», με τα προγράμματα «Προλαμβάνω» που έχουν ήδη υλοποιηθεί να αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη όχι μόνο σε κλινικό επίπεδο, αλλά και σε οργανωτικό, διοικητικό και ψηφιακό. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα πρόγραμμα πρόληψης του καρδιαγγειακού κινδύνου, μπορεί να αποτελέσει τη βάση και για τον σχεδιασμό ενός αντίστοιχου προγράμματος για τον καρκίνο του πνεύμονα.

Μαρία Κοτοπούλη
