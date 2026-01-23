Άνω Γλυφάδα: «Η γυναίκα ήρθε γιατί της είπαν ότι πλημμύριζε το σπίτι της» - Νέα μαρτυρία για την 56χρονη που πέθανε

«Της φώναξε το αφεντικό μου να μην το κάνει. Με το "μη" την παίρνει το ρεύμα, την παρασύρει και την πάει κάτω από το αυτοκίνητο» είπε αυτόπτης μάρτυρας της τραγωδίας που εκτυλίχθηκε το βράδυ της Τετάρτης