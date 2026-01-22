Άνω Γλυφάδα: Οι δραματικές στιγμές μετά την παράσυρση της 56χρονης από χείμαρρο - Βίντεο ντοκουμέντο

«Άκουσα φωνές, ενημέρωσα τον πατέρα μου και βγήκε έξω. Οι γείτονες φώναζαν “κάποιος την κοπέλα!”», είπε περιγράφοντας όσα έγιναν το μοιραίο βράδυ.Όπως είπε ο νεαρός, στη συνέχεια ενημέρωσε και τον μεγάλο του αδερφό ο οποίος βγήκε έξω για να βοηθήσει στον απεγκλωβισμό. «Μαζεύονταν και άλλοι άνθρωποι για να βοηθήσουν», είπε.Ο νεαρός ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου εξήγησε επίσης ότι ο πατέρας του ο οποίο βρισκόταν στο σημείο ανέφερε ότι αρχικά η γυναίκα κουνιόταν, ωστόσο όπως είπε στη συνέχεια έχασε τις αισθήσεις της, καθώς το κεφάλι της βρισκόταν μέσα στο νερό, ενώ είχαν συσσωρευθεί και πολλές πέτρες στο σημείο.