Καθηγήτρια και μητέρα ενός παιδιού η 56χρονη που πέθανε στην Άνω Γλυφάδα λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι της
Καθηγήτρια και μητέρα ενός παιδιού η 56χρονη που πέθανε στην Άνω Γλυφάδα λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι της
«Άκουσα φωνές, ενημέρωσα τον πατέρα μου και βγήκε έξω. Οι γείτονες φώναζαν “κάποιος την κοπέλα!”» περιέγραψε ο ιδιοκτήτης του ΙΧ που εγκλωβίστηκε η γυναίκα
Λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι της βρισκόταν η γυναίκα που βρήκε τραγικό θάνατο στην Άνω Γλυφάδα, την ώρα που οι δρόμοι είχαν μετατραπεί σε «ποτάμια» λόγω της έντονης βροχόπτωσης που προκάλεσε η κακοκαιρία.
Η 56χρονη που ήταν μητέρα ενός παιδιού, προσπαθούσε να επιστρέψει στο σπίτι της όταν τα ορμητικά νερά την παρέσυραν με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί κάτω από ένα αυτοκίνητο και να χάσει τη ζωή της.
Σύμφωνα με της πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα ήταν καθηγήτρια που δίδασκε παιδιά σε σχολείο και φροντιστήριο.
«Χθες το βράδυ μια γυναίκα, μια μάνα ενός παιδιού, έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή της στην Άνω Γλυφάδα, εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας. Είναι βαθιά η θλίψη και ο πόνος για την απώλεια αυτή. Τα συλλυπητήριά μας στην οικογένειά της και στους οικείους της. Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Γλυφάδας.
«Άκουσα φωνές, ενημέρωσα τον πατέρα μου και βγήκε έξω. Οι γείτονες φώναζαν “κάποιος την κοπέλα!”», είπε περιγράφοντας όσα έγιναν το μοιραίο βράδυ.
Όπως είπε ο νεαρός, στη συνέχεια ενημέρωσε και τον μεγάλο του αδερφό ο οποίος βγήκε έξω για να βοηθήσει στον απεγκλωβισμό. «Μαζεύονταν και άλλοι άνθρωποι για να βοηθήσουν», είπε.
Ο νεαρός ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου εξήγησε επίσης ότι ο πατέρας του ο οποίο βρισκόταν στο σημείο ανέφερε ότι αρχικά η γυναίκα κουνιόταν, ωστόσο όπως είπε στη συνέχεια έχασε τις αισθήσεις της, καθώς το κεφάλι της βρισκόταν μέσα στο νερό, ενώ είχαν συσσωρευθεί και πολλές πέτρες στο σημείο.
Η 56χρονη που ήταν μητέρα ενός παιδιού, προσπαθούσε να επιστρέψει στο σπίτι της όταν τα ορμητικά νερά την παρέσυραν με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί κάτω από ένα αυτοκίνητο και να χάσει τη ζωή της.
Σύμφωνα με της πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα ήταν καθηγήτρια που δίδασκε παιδιά σε σχολείο και φροντιστήριο.
«Χθες το βράδυ μια γυναίκα, μια μάνα ενός παιδιού, έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή της στην Άνω Γλυφάδα, εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας. Είναι βαθιά η θλίψη και ο πόνος για την απώλεια αυτή. Τα συλλυπητήριά μας στην οικογένειά της και στους οικείους της. Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Γλυφάδας.
Πώς έγινε η τραγωδίαΟ νεαρός ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου κάτω από το οποίο εγκλωβίστηκε η 56χρονη μίλησε για τα δραματικά δευτερόλεπτα που απέβησαν μοιραία για την αδικοχαμένη γυναίκα.
«Άκουσα φωνές, ενημέρωσα τον πατέρα μου και βγήκε έξω. Οι γείτονες φώναζαν “κάποιος την κοπέλα!”», είπε περιγράφοντας όσα έγιναν το μοιραίο βράδυ.
Όπως είπε ο νεαρός, στη συνέχεια ενημέρωσε και τον μεγάλο του αδερφό ο οποίος βγήκε έξω για να βοηθήσει στον απεγκλωβισμό. «Μαζεύονταν και άλλοι άνθρωποι για να βοηθήσουν», είπε.
Ο νεαρός ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου εξήγησε επίσης ότι ο πατέρας του ο οποίο βρισκόταν στο σημείο ανέφερε ότι αρχικά η γυναίκα κουνιόταν, ωστόσο όπως είπε στη συνέχεια έχασε τις αισθήσεις της, καθώς το κεφάλι της βρισκόταν μέσα στο νερό, ενώ είχαν συσσωρευθεί και πολλές πέτρες στο σημείο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα