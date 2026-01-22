Έπεσαν οι γραμμές στις οδικές βοήθειες

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του NewsAuto, οι κλήσεις προς τις οδικές βοήθειες είναι εκατοντάδες από νωρίς το πρωί. Κάτοικοι από τη Γλυφάδα, τη Βούλα και τις γύρω περιοχές καλούν διαρκώς, ζητώντας ρυμούλκηση ή απλή μεταφορά των οχημάτων τους, τα οποία είτε έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές είτε δεν παίρνουν καν εμπρός.