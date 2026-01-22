Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
Έπεσαν οι γραμμές στις οδικές βοήθειες
Η κατάσταση που διαμορφώθηκε από το πρωί στη Γλυφάδα θυμίζει πραγματικό μποτιλιάρισμα… από πλημμυρισμένα αυτοκίνητα και οδικές βοήθειες που αδυνατούν να ανταποκριθούν στον όγκο.
Μετά τη χθεσινή σφοδρή νεροποντή που έπληξε κυρίως τα νότια προάστια, εκατοντάδες οδηγοί προσπαθούν σήμερα να περισυλλέξουν τα οχήματά τους, τα οποία βρέθηκαν μέσα στα νερά.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του NewsAuto, οι κλήσεις προς τις οδικές βοήθειες είναι εκατοντάδες από νωρίς το πρωί. Κάτοικοι από τη Γλυφάδα, τη Βούλα και τις γύρω περιοχές καλούν διαρκώς, ζητώντας ρυμούλκηση ή απλή μεταφορά των οχημάτων τους, τα οποία είτε έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές είτε δεν παίρνουν καν εμπρός.
