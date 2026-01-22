Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας στην Αττική: Πάνω από 900 κλήσεις στην Πυροσβεστική
Οι περισσότερες ήταν για παροχές βοήθειας, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί κλήσεις και για αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία
Σαρωτικό ήταν το πέρασμα της φονικής κακοκαιρίας στην Αττική που στοίχησε τη ζωή σε δύο συμπολίτες μας αφήνοντας πίσω της μεγάλες καταστροφές σε κτίρια και υποδομές.
Αδιάψευστος μάρτυρας της σφοδρότητας με την οποία χτύπησαν τα καιρικά φαινόμενα την πρωτεύουσα είναι οι εκατοντάδες κλήσεις που έγιναν στην Πυροσβεστική από χθες Τετάρτη (21/1) στις 7.30 μέχρι σήμερα Πέμπτη στις 6.30.
Σε αυτό το διάστημα το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε 910 κλήσεις, για παροχές βοήθειας, ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 318 αντλήσεις υδάτων, 32 κοπές δέντρων, 61 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και 10 αφαιρέσεις αντικειμένων.
Οι έντονες βροχοπτώσεις σφυροκόπησαν όλες τις γειτονιές της Αττικής ωστόσο τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφηκαν σε Γλυφάδα, Βάρη, Βούλα και Βουλιαγμένη.
