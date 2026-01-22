«Αυτό που έγινε δεν το έχουμε ξαναζήσει» λέει ο δήμαρχος Γλυφάδας - Ζήτησε να τεθεί η πόλη σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης

Γεμάτοι λάσπες και πέτρες οι δρόμοι - «Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο χάος» λένε κάτοικοι

Για πρωτοφανείς καταστάσεις στα χρονικά της πόλης και για τόνους φερτών υλικών που έχουν κατέβει από το βουνό, κάνει λόγο στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Γλυφάδας , τονίζοντας όμως πως τα συνεργεία του δήμου βρίσκονται επί ποδός, γίνεται καταγραφή της καταστροφής και σταδιακά ανοίγουν τους δρόμους. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος σε δημοσιογράφους, ο δήμος έχει επικοινωνήσει με το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας για να κηρυχθεί η πόλη σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.Ωστόσο, ο κ. Παπανικολάου θέλησε πριν από όλα να αναφερθεί στο τραγικό γεγονός με τη 56χρονη που έχασε τη ζωή της , όταν την παρέσυραν ταπου κατέβαιναν και την εγκλώβισαν κάτω από ένα αυτοκίνητο. «Είμαστε συγκλονισμένοι, θέλω να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά της», είπε συγκεκριμένα και στη συνέχεια αναφέρθηκε στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην πόλη μετά τη νεροποντή.«Αυτό που ζήσαμε τις προηγούμενες ώρες δεν το έχουμε ξαναζήσει, ούτε εγώ ούτε και οι πιο παλιοί Γλυφαδιώτες», είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Παπανικολάου και συνέχισε: «Από χτες το βράδυ είμαστε στους δρόμους και επιχειρούμε. Ήδη έχουμε κουβαλήσει ούτε ξέρω πόσα φορτηγά γεμάτα με πέτρες και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Εδώ στην οδό Μετσόβου που βρίσκομαι τώρα, πέρα από τις πέτρες βλέπω λεκάνες, νιπτήρες, όλα αυτά έχουν κατέβει από το βουνό . Τρέχουμε ασταμάτητα και συμμαζεύουμε, είναι θέμα ωρών να καθαρίσει η πόλη».Η κατάσταση σε πολλούς δρόμους της Άνω Γλυφάδας είναι πολύ δύσκολη, κυρίως από τα φερτά υλικά που κατέβασε το νερό. Τεράστιες πέτρες και κοτρώνες έχουν εγκλωβίσει πολλά αυτοκίνητα και δεν μπορούν να κινηθούν. Στην ερώτηση που βρέθηκαν στο βουνό όλα αυτά τα υλικά που κατέβηκαν, ο κ. Παπανικολάου απάντησε: «Είναι από ταπου πάει και αφήνει ο καθένας. Εμείς ως δήμος τόσες φορές έχουμε προσπαθήσει να πάμε και να καθαρίσουμε το βουνό, αλλά δεν μπορούμε να δράσουμε από μόνοι μας χωρίς το Δασαρχείο κι αυτό δημιουργεί τα γνωστά προβλήματα».Για το τραγικό περιστατικό με τη γυναίκα που έχασε τη ζωή της, ο Δήμος Γλυφάδας εξέδωσε ανακοίνωση, όπου αναφέρει: «Χθες το βράδυ μια γυναίκα, μια μάνα ενός παιδιού, έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή της στην Άνω Γλυφάδα, εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας. Είναι βαθιά η θλίψη και ο πόνος για την απώλεια αυτή. Τα συλλυπητήριά μας στην οικογένειά της και στους οικείους της. Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές».

Στο μεταξύ, γεμάτοι λάσπες και πέτρες παραμένουν οι δρόμοι στην περιοχή της Άνω Γλυφάδας στην οποία έχασε τη ζωή της η 56χρονη.



Κάτοικοι της περιοχής προσπαθούν να διαχειριστούν την κατάσταση και να μετρήσουν τις ζημιές που έχουν υποστεί κυρίως αυτοκίνητα που παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά.







«Μένω εδώ κάτω στου Μετσόβου, τα τελευταία 15 χρόνια περίπου. Τέτοιο χάος σαν το χθεσινό δεν έχω ξαναδεί. Τα νερά έτρεχαν από πάνω ορμητικά. Κάδοι φεύγανε, αυτοκίνητα φεύγανε, χώματα φεύγανε. Τώρα το πρωί σήμερα προσπαθούμε να ξεθάψουμε τα αυτοκίνητα από τις λάσπες και να ανοίξουμε τους δρόμους, μπας και μπορέσουμε να πάμε στις δουλειές μας και τα παιδιά στο σχολείο» λέει ο κάτοικος της περιοχής, Δημήτρης Μιχαλής.



Οι κάτοικοι προσπαθούν με φτυάρια, με πρόχειρα εργαλεία, ακόμα και με κουτάλια στα χέρια, να ξεθάψουν τις περιουσίες τους από τη λάσπη.





