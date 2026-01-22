Δύο νεκροί σε Άνω Γλυφάδα και Άστρος Κυνουρίας από την κακοκαιρία, στην Αττική οι 8 περιοχές που δέχθηκαν το περισσότερο νερό
56 ετών η γυναίκα που παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και βρέθηκε σφηνωμένη κάτω από αυτοκίνητο που επίσης είχε παρασυρθεί από χείμαρρο - Σημαιοφόρος ο λιμενικός που τον παρέσυρε το ισχυρό κύμα
Δύο ανθρώπινες ζωές κόστισε η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε μεγάλο μέρος της χώρας, με την Αττική να βρίσκεται στο επίκεντρο των φαινομένων. Μία 56χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της στην Άνω Γλυφάδα, όταν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά, ενώ τραγωδία σημειώθηκε και στο Άστρος Κυνουρίας, όπου 53χρονος λιμενικός σκοτώθηκε εν ώρα καθήκοντος, όταν ισχυρό κύμα τον χτύπησε στο κεφάλι. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες, διακοπές συγκοινωνιών και εκατοντάδες επεμβάσεις της Πυροσβεστικής.
Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η περιοχή του Παπάγου με 174 χιλιοστά ενώ ακολουθούν Νομισματοκοπείο, Χαλάνδρι, Βύρωνας, Δροσιά, Ηλιούπολη, Μαρούσι και Αμπελόκηποι.
Δείτε τον χάρτη που παρουσιάζει την κατανομή της 24ης βροχής σε όλη την ελληνική επικράτεια την Τετάρτη με βάση τις μετρήσεις 543 μετεωρολογικών σταθμών του δικτύου meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Τραγωδία στην Άνω Γλυφάδα: Παρασύρθηκε πεζή από τα νεράΣύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, λίγο πριν τις 21.00 το βράδυ της Τετάρτης, 56χρονη γυναίκα παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά στην οδό Κυρίλλου Μεθοδίου, στην Άνω Γλυφάδα, ενώ κινούνταν πεζή. Η γυναίκα εγκλωβίστηκε κάτω από όχημα και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από δυνάμεις της Πυροσβεστικό Σώμα. Στη συνέχεια παρελήφθη από το ΕΚΑΒ, ωστόσο διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Τραγωδία στο Άστρος Κυνουρίας: Νεκρός 53χρονος λιμενικόςΤραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στο Άστρος Κυνουρίας, όπου 53χρονος λιμενικός, με τον βαθμό του σημαιοφόρου και υπηρετών στο Λιμενικό Τμήμα της περιοχής, έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος. Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, ο λιμενικός βρισκόταν σε πεζή περιπολία στο λιμάνι μαζί με τη διοικήτρια του Τμήματος, όταν κατά τη διάρκεια πρόσδεσης σκαφών ισχυρό κύμα τον παρέσυρε, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι. Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Στην Αττική οι 8 περιοχές που έπεσε το περισσότερο νερόΣύμφωνα με τον Κώστα Λαγουβάρδο τα 8 μεγαλύτερα ύψη βροχής σε όλη τη χώρα σημειώθηκαν στην Αττική.
