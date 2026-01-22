Καιρός: Στο κόκκινο το Αιγαίο με ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους έως 10 μποφόρ, στο επίκεντρο η Ρόδος - Τι θα γίνει τις επόμενες ώρες

H κακοκαιρία έφτασε στη Ρόδο: Η θάλασσα βγήκε στο λιμάνι, πλοίο έδωσε μάχη για να δέσει, δείτε βίντεο

Οι ισχυρότερες ριπές αναμένονται:-στα Δωδεκάνησα-στις ανατολικές Κυκλάδες-στα νησιά του ανατολικού ΑιγαίουΟι συνθήκες αυτές ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στην ακτοπλοΐα, καθυστερήσεις ή ακυρώσεις δρομολογίων, καθώς και επικίνδυνες καταστάσεις στις παράκτιες περιοχές.Για Κυκλάδες, ανατολική Κρήτη, Δωδεκάνησα, Ανατολικό Αιγαίο, το μεγάλο πρόβλημα θα είναι οι άνεμοι!Στα Δωδεκάνησα έφτασε το βράδυ της Τετάρτης η κακοκαιρία που εδώ και 24 ώρες σαρώνει σχεδόν όλη τη χώρα.Χαρακτηριστικές οι εικόνες που καταγράφηκαν στο λιμάνι της Ρόδου με τη θάλασσα να βγαίνει στον παραλιακό δρόμο.Την ίδια ώρα το πλοίο της εταιρείας SAOS έδωσε μάχη με τους ισχυρούς ανέμους και τη φουρτουνιασμένη θάλασσα για να δέσει στο λιμάνι.Από τη μανία του καιρού δεν γλίτωσαν, ωστόσο, αλιευτικά που υπέστησαν σημαντικές ζημιές καθώς χτυπιόντουσαν το ένα με το άλλο λόγω της κακοκαιρίας.Έσπασαν οι κάβοι του πλοίου στο λιμάνι της Ακάντιας λόγω ανέμων



Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στα Δωδεκάνησα σήμερα αναμένονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές έως το απόγευμα.





Η κακοκαιρία έπληξε και την Κρήτη



Σοβαρά προβλήματα σημειώθηκαν και στις Τρεις Εκκλησιές του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, όταν θυελλώδεις άνεμοι σάρωσαν την Τετάρτη περιοχές της Κρήτης.



Εξαιτίας των ανέμων προκλήθηκε μεγάλη θαλασσοταραχή που είχε ως συνέπεια τα νερά της θάλασσαν να βγουν στον οικισμό.



Σε συναγερμό βρίσκεται από χθες 21/1 ο Κάλαμος Ωρωπού, με μεγάλες καταστροφές να σημειώνονται στην περιοχή από τη σφοδρή κακοκαιρία.Εκτόνωση της κακοκαιρίας προς την περιοχή του Ανατολικού Αιγαίου και της βορειοανατολικής ηπειρωτικής χώρας περιμένουμε σήμερα Πέμπτη, με τα πιο έντονα φαινόμενα να εκδηλώνονται το μεσημέρι και το απόγευμα, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.Όπως είπε ο μετεωρολόγος του Open στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» τα φαινόμενα ενδέχεται να έχουν ένταση και θα χρειαστεί προσοχή μέχρι η κακοκαιρία να ολοκληρώσει τη δράση της.Το ζήτημα είναι ότι τη χώρα θα διαπεράσει από τα δυτικά προς τα ανατολικά ένα δευτερεύον κύμα κακοκαιρίας με αποτέλεσμα ο καιρός να είναι άστατος με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά της χώρας. Τα φαινόμενα, πάντως, δεν θα έχουν την ίδια ένταση και διάρκεια με αυτά που είδαμε χθες.Σε ό,τι αφορά στους ανέμους, η δυτική Ελλάδα παίρνει μια ανάσα και πλέον οι θυελλώδεις άνεμοι μετατοπίζονται προς το Αιγαίο όπου θα φτάσουν ακόμα και τα 10 μποφόρ.Η θερμοκρασία παρουσιάζει μικρή άνοδο εξαιτίας των νοτιάδων, αν και στη Βόρεια Ελλάδα επιμένει το κρύο τις πρωινές ώρες με πιο ανεκτές όμως τιμές συγκριτικά με τις προηγούμενες ημέρες.Στην Αττική, περιμένουμε εναλλαγή συννεφιάς με ηλιοφάνεια και θα υπάρχουν διαστήματα με βροχοπτώσεις και ενδεχομένως και με καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως και 16 βαθμούς το μεσημέρι.Στη Θεσσαλονίκη, δεν περιμένουμε κάτι το ιδιαίτερο και ο καιρός αναμένεται πιο ήπιος από χθες ωστόσο παραμένει το κρύο, με το θερμόμετρο να φτάνει έως και τους 8 βαθμούς., η κατάσταση θα ομαλοποιηθεί. Περιμένουμε άστατο καιρό με βροχές και καταιγίδες στα νότια νοτιοανατολικά παραθαλάσσια τμήματα, ιδιαίτερα προς την πλευρά του νοτιοανατολικού Αιγαίου.Το Σάββατο θα έχουμε φαινόμενα προς τη δυτική Ελλάδα και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ενώ την Κυριακή, η ημέρα θα ξεκινήσει με ήπιες καιρικές συνθήκες, όμως μας έρχεται έναπου θα φέρει βροχές αρχικά στη Δυτική Ελλάδα και τις επόμενες μέρες και στα ανατολικά.