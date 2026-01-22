Καιρός: Στο κόκκινο το Αιγαίο με ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους έως 10 μποφόρ, στο επίκεντρο η Ρόδος - Τι θα γίνει τις επόμενες ώρες
Καιρός: Στο κόκκινο το Αιγαίο με ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους έως 10 μποφόρ, στο επίκεντρο η Ρόδος - Τι θα γίνει τις επόμενες ώρες
Μέχρι το απόγευμα θα ταλαιπωρηθούν και τα Δωδεκάνησα από την κακοκαιρία, η θάλασσα βγήκε στο λιμάνι στη Ρόδο, πλοίο έδωσε μάχη για να δέσει - Δείτε βίντεο - Ο Μαρουσάκης προειδοποιεί για νέο κύμα κακοκαιρίας από την Κυριακή 25/1
Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει το κύμα κακοκαιρίας που σαρώνει τη χώρα, με τα πιο έντονα φαινόμενα (βροχές και καταιγίδες) να μετατοπίζονται πλέον προς το βορειοανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, σύμφωνα με την επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ.
Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν πως ισχυρές βροχές και καταιγίδες μεγάλης έντασης με πολύ θυελλώδεις ανέμους θα πλήξουν τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.
Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, τα έντονα φαινόμενα θα πλήξουν:
• Νησιά βορείου και ανατολικού Αιγαίου
Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται έως και το μεσημέρι της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου 2026, με ιδιαίτερη έμφαση σε περιοχές της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Οι αρχές τονίζουν ότι σε αυτές τις περιοχές τα φαινόμενα θα είναι τα πιο επικίνδυνα.
• Δωδεκάνησα
Από νωρίς το πρωί της Πέμπτης έως και το απόγευμα, προβλέπονται έντονες καταιγίδες, με αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων και προβλημάτων στις μετακινήσεις.
• Κυκλάδες
Πρόσκαιρη επιδείνωση αναμένεται τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, με ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες.
Από τις μεσημεριανές ώρες αναμένεται, σύμφωνα με τους ειδικούς, να επηρεάσει την Αττική νέο κύμα κακοκαιρίας, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και ανέμους.
Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν και οι άνεμοι, καθώς στο ανατολικό Αιγαίο θα επικρατήσουν πολύ θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι έντασης 8 έως και 10 μποφόρ.
Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν πως ισχυρές βροχές και καταιγίδες μεγάλης έντασης με πολύ θυελλώδεις ανέμους θα πλήξουν τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.
Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, τα έντονα φαινόμενα θα πλήξουν:
• Νησιά βορείου και ανατολικού Αιγαίου
Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται έως και το μεσημέρι της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου 2026, με ιδιαίτερη έμφαση σε περιοχές της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Οι αρχές τονίζουν ότι σε αυτές τις περιοχές τα φαινόμενα θα είναι τα πιο επικίνδυνα.
• Δωδεκάνησα
Από νωρίς το πρωί της Πέμπτης έως και το απόγευμα, προβλέπονται έντονες καταιγίδες, με αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων και προβλημάτων στις μετακινήσεις.
• Κυκλάδες
Πρόσκαιρη επιδείνωση αναμένεται τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, με ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες.
Από τις μεσημεριανές ώρες αναμένεται, σύμφωνα με τους ειδικούς, να επηρεάσει την Αττική νέο κύμα κακοκαιρίας, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και ανέμους.
Προειδοποίηση για ανέμους έως και 10 μποφόρ στο ανατολικό ΑιγαίοΣήμερα, η δίνη της κακοκαιρίας εκτιμάται πως θα μετατοπίσει το μέτωπο ανατολικά, απειλώντας τώρα τα νησιά του Αιγαίου με «κύματα θύελλας» και ανέμους 10 μποφόρ.
Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν και οι άνεμοι, καθώς στο ανατολικό Αιγαίο θα επικρατήσουν πολύ θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι έντασης 8 έως και 10 μποφόρ.
Οι ισχυρότερες ριπές αναμένονται:
-στα Δωδεκάνησα
-στις ανατολικές Κυκλάδες
-στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου
Οι συνθήκες αυτές ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στην ακτοπλοΐα, καθυστερήσεις ή ακυρώσεις δρομολογίων, καθώς και επικίνδυνες καταστάσεις στις παράκτιες περιοχές.
Για Κυκλάδες, ανατολική Κρήτη, Δωδεκάνησα, Ανατολικό Αιγαίο, το μεγάλο πρόβλημα θα είναι οι άνεμοι!
Live η πορεία της κακοκαιρίας
Στα Δωδεκάνησα έφτασε το βράδυ της Τετάρτης η κακοκαιρία που εδώ και 24 ώρες σαρώνει σχεδόν όλη τη χώρα.
Χαρακτηριστικές οι εικόνες που καταγράφηκαν στο λιμάνι της Ρόδου με τη θάλασσα να βγαίνει στον παραλιακό δρόμο.
Την ίδια ώρα το πλοίο της εταιρείας SAOS έδωσε μάχη με τους ισχυρούς ανέμους και τη φουρτουνιασμένη θάλασσα για να δέσει στο λιμάνι.
Από τη μανία του καιρού δεν γλίτωσαν, ωστόσο, αλιευτικά που υπέστησαν σημαντικές ζημιές καθώς χτυπιόντουσαν το ένα με το άλλο λόγω της κακοκαιρίας.
Έσπασαν οι κάβοι του πλοίου στο λιμάνι της Ακάντιας λόγω ανέμων
Όπως είπε ο μετεωρολόγος του Open στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» τα φαινόμενα ενδέχεται να έχουν ένταση και θα χρειαστεί προσοχή μέχρι η κακοκαιρία να ολοκληρώσει τη δράση της.
Το ζήτημα είναι ότι τη χώρα θα διαπεράσει από τα δυτικά προς τα ανατολικά ένα δευτερεύον κύμα κακοκαιρίας με αποτέλεσμα ο καιρός να είναι άστατος με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά της χώρας. Τα φαινόμενα, πάντως, δεν θα έχουν την ίδια ένταση και διάρκεια με αυτά που είδαμε χθες.
Σε ό,τι αφορά στους ανέμους, η δυτική Ελλάδα παίρνει μια ανάσα και πλέον οι θυελλώδεις άνεμοι μετατοπίζονται προς το Αιγαίο όπου θα φτάσουν ακόμα και τα 10 μποφόρ.
Η θερμοκρασία παρουσιάζει μικρή άνοδο εξαιτίας των νοτιάδων, αν και στη Βόρεια Ελλάδα επιμένει το κρύο τις πρωινές ώρες με πιο ανεκτές όμως τιμές συγκριτικά με τις προηγούμενες ημέρες.
Στην Αττική, περιμένουμε εναλλαγή συννεφιάς με ηλιοφάνεια και θα υπάρχουν διαστήματα με βροχοπτώσεις και ενδεχομένως και με καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως και 16 βαθμούς το μεσημέρι.
Στη Θεσσαλονίκη, δεν περιμένουμε κάτι το ιδιαίτερο και ο καιρός αναμένεται πιο ήπιος από χθες ωστόσο παραμένει το κρύο, με το θερμόμετρο να φτάνει έως και τους 8 βαθμούς.
Αύριο Παρασκευή, η κατάσταση θα ομαλοποιηθεί. Περιμένουμε άστατο καιρό με βροχές και καταιγίδες στα νότια νοτιοανατολικά παραθαλάσσια τμήματα, ιδιαίτερα προς την πλευρά του νοτιοανατολικού Αιγαίου.
Το Σάββατο θα έχουμε φαινόμενα προς τη δυτική Ελλάδα και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ενώ την Κυριακή, η ημέρα θα ξεκινήσει με ήπιες καιρικές συνθήκες, όμως μας έρχεται ένα νέο κύμα κακοκαιρίας που θα φέρει βροχές αρχικά στη Δυτική Ελλάδα και τις επόμενες μέρες και στα ανατολικά.
-στα Δωδεκάνησα
-στις ανατολικές Κυκλάδες
-στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου
Οι συνθήκες αυτές ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στην ακτοπλοΐα, καθυστερήσεις ή ακυρώσεις δρομολογίων, καθώς και επικίνδυνες καταστάσεις στις παράκτιες περιοχές.
Για Κυκλάδες, ανατολική Κρήτη, Δωδεκάνησα, Ανατολικό Αιγαίο, το μεγάλο πρόβλημα θα είναι οι άνεμοι!
Live η πορεία της κακοκαιρίας
H κακοκαιρία έφτασε στη Ρόδο: Η θάλασσα βγήκε στο λιμάνι, πλοίο έδωσε μάχη για να δέσει, δείτε βίντεο
Στα Δωδεκάνησα έφτασε το βράδυ της Τετάρτης η κακοκαιρία που εδώ και 24 ώρες σαρώνει σχεδόν όλη τη χώρα.
Χαρακτηριστικές οι εικόνες που καταγράφηκαν στο λιμάνι της Ρόδου με τη θάλασσα να βγαίνει στον παραλιακό δρόμο.
Την ίδια ώρα το πλοίο της εταιρείας SAOS έδωσε μάχη με τους ισχυρούς ανέμους και τη φουρτουνιασμένη θάλασσα για να δέσει στο λιμάνι.
Από τη μανία του καιρού δεν γλίτωσαν, ωστόσο, αλιευτικά που υπέστησαν σημαντικές ζημιές καθώς χτυπιόντουσαν το ένα με το άλλο λόγω της κακοκαιρίας.
Έσπασαν οι κάβοι του πλοίου στο λιμάνι της Ακάντιας λόγω ανέμων
Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στα Δωδεκάνησα σήμερα αναμένονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές έως το απόγευμα.
Η κακοκαιρία έπληξε και την Κρήτη
Σοβαρά προβλήματα σημειώθηκαν και στις Τρεις Εκκλησιές του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, όταν θυελλώδεις άνεμοι σάρωσαν την Τετάρτη περιοχές της Κρήτης.
Εξαιτίας των ανέμων προκλήθηκε μεγάλη θαλασσοταραχή που είχε ως συνέπεια τα νερά της θάλασσαν να βγουν στον οικισμό.
Αυτοψία στον Κάλαμο ΩρωπούΣε συναγερμό βρίσκεται από χθες 21/1 ο Κάλαμος Ωρωπού, με μεγάλες καταστροφές να σημειώνονται στην περιοχή από τη σφοδρή κακοκαιρία.
Νέο κύμα κακοκαιρίας από Κυριακή προβλέπει ο Κλέαρχος ΜαρουσάκηςΕκτόνωση της κακοκαιρίας προς την περιοχή του Ανατολικού Αιγαίου και της βορειοανατολικής ηπειρωτικής χώρας περιμένουμε σήμερα Πέμπτη, με τα πιο έντονα φαινόμενα να εκδηλώνονται το μεσημέρι και το απόγευμα, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.
Όπως είπε ο μετεωρολόγος του Open στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» τα φαινόμενα ενδέχεται να έχουν ένταση και θα χρειαστεί προσοχή μέχρι η κακοκαιρία να ολοκληρώσει τη δράση της.
Το ζήτημα είναι ότι τη χώρα θα διαπεράσει από τα δυτικά προς τα ανατολικά ένα δευτερεύον κύμα κακοκαιρίας με αποτέλεσμα ο καιρός να είναι άστατος με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά της χώρας. Τα φαινόμενα, πάντως, δεν θα έχουν την ίδια ένταση και διάρκεια με αυτά που είδαμε χθες.
Σε ό,τι αφορά στους ανέμους, η δυτική Ελλάδα παίρνει μια ανάσα και πλέον οι θυελλώδεις άνεμοι μετατοπίζονται προς το Αιγαίο όπου θα φτάσουν ακόμα και τα 10 μποφόρ.
Η θερμοκρασία παρουσιάζει μικρή άνοδο εξαιτίας των νοτιάδων, αν και στη Βόρεια Ελλάδα επιμένει το κρύο τις πρωινές ώρες με πιο ανεκτές όμως τιμές συγκριτικά με τις προηγούμενες ημέρες.
Στην Αττική, περιμένουμε εναλλαγή συννεφιάς με ηλιοφάνεια και θα υπάρχουν διαστήματα με βροχοπτώσεις και ενδεχομένως και με καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως και 16 βαθμούς το μεσημέρι.
Στη Θεσσαλονίκη, δεν περιμένουμε κάτι το ιδιαίτερο και ο καιρός αναμένεται πιο ήπιος από χθες ωστόσο παραμένει το κρύο, με το θερμόμετρο να φτάνει έως και τους 8 βαθμούς.
Αύριο Παρασκευή, η κατάσταση θα ομαλοποιηθεί. Περιμένουμε άστατο καιρό με βροχές και καταιγίδες στα νότια νοτιοανατολικά παραθαλάσσια τμήματα, ιδιαίτερα προς την πλευρά του νοτιοανατολικού Αιγαίου.
Το Σάββατο θα έχουμε φαινόμενα προς τη δυτική Ελλάδα και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ενώ την Κυριακή, η ημέρα θα ξεκινήσει με ήπιες καιρικές συνθήκες, όμως μας έρχεται ένα νέο κύμα κακοκαιρίας που θα φέρει βροχές αρχικά στη Δυτική Ελλάδα και τις επόμενες μέρες και στα ανατολικά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα