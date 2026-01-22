Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Μέσα στα στρατόπεδα του Κιλκίς όπου πολίτες εκπαιδεύονται για να εργαστούν στις επικίνδυνες ζώνες του κόσμου
Η κάμερα του ΘΕΜΑ Uncut καταγράφει πώς λειτουργεί το HEAT που ακόμη και διπλωμάτες μαθαίνουν να διαχειρίζονται καταστάσεις άμεσου κινδύνου για τη ζωή - Η εκπαίδευση γίνεται με ακραία σενάρια όπως απαγωγές, ανακρίσεις και διαπραγματεύσεις - Δείτε το επεισόδιο της εκπομπής του protothema.gr που κόβει την ανάσα
Δείτε πώς εκπαιδεύονται στην Ελλάδα πολίτες, στελέχη πολυεθνικών εταιρειών και διπλωματικοί υπάλληλοι που ετοιμάζονται να εργαστούν σε ευαίσθητες και επικίνδυνες ζώνες του πλανήτη – απαγωγές, ανακρίσεις, διαπραγματεύσεις και σενάρια που κόβουν την ανάσα.
Στο νέο επεισόδιο του Θέμα Uncut, ο Φρίξος Δρακοντίδης και η κάμερα της εκπομπής μπαίνουν σε έναν κόσμο που λίγοι έχουν δει από κοντά. Ζουν και καταγράφουν την πιο απαιτητική άσκηση επιβίωσης σε ακραίες συνθήκες: το πρόγραμμα HEAT, ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δημιουργήθηκε για την εκπαίδευση ανθρώπων οι οποίοι καλούνται να διαχειριστούν καταστάσεις άμεσου κινδύνου για την ανθρώπινη ζωή.
Το πρόγραμμα υλοποιείται σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Κιλκίς, σε ένα εντυπωσιακό και απόλυτα ρεαλιστικό σκηνικό. Εκεί, οι εκπαιδευόμενοι, στελέχη πολυεθνικών εταιρειών, διπλωμάτες, διπλωματικοί υπάλληλοι αλλά και στρατιωτικοί δοκιμάζονται στα όριά τους, καθώς προετοιμάζονται για αποστολές σε ιδιαίτερα επικίνδυνες περιοχές, όπως η Μέση Ανατολή.
Οι συνθήκες είναι σκληρές, τα σενάρια ακραία και η ένταση συνεχής. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που δεν καταφέρνουν να ολοκληρώσουν όλες τις δοκιμασίες, ακριβώς λόγω της ρεαλιστικότητας και της ψυχολογικής πίεσης.
