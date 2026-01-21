Γυναίκα νεκρή στην Άνω Γλυφάδα, παρασύρθηκε από τα νερά και εγκλωβίστηκε κάτω από αυτοκίνητο
ΕΛΛΑΔΑ
Κακοκαιρία Άνω Γλυφάδα

Γυναίκα νεκρή στην Άνω Γλυφάδα, παρασύρθηκε από τα νερά και εγκλωβίστηκε κάτω από αυτοκίνητο

Πώς σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό στην οδό Κυρίλλου Μεθοδίου - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο

Γυναίκα νεκρή στην Άνω Γλυφάδα, παρασύρθηκε από τα νερά και εγκλωβίστηκε κάτω από αυτοκίνητο
Μαρίνος Αλειφέρης
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Βίντεο - Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
375 ΣΧΟΛΙΑ
Τραγωδία στην Άνω Γλυφάδα, καθώς μια γυναίκα 56 ετών βρήκε φρικτό θάνατο, όταν εγκλωβίστηκε κάτω από όχημα το οποίο είχε παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά λόγω της κακοκαιρίας.

Το τραγικό περιστατικό έγινε στην Άνω Γλυφάδα, στην οδό Κυρίλλου Μεθοδίου στην Τερψιθέα.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα ήταν πεζή και επιχείρησε να περάσει το δρόμο. Παρασύρθηκε όμως από τα ορμητικά νερά και βρέθηκε σφηνωμένη κάτω από το αυτοκίνητο, το οποίο επίσης είχε παρασυρθεί από τον χείμαρρο.

Άνδρες της Πυροσβεστικής ανέσυραν την άτυχη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της.  Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που είχε σπεύσει στην περιοχή την μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Δείτε βίντεο από το σημείο της τραγωδίας

Το σημείο της τραγωδίας στην Άνω Γλυφάδα

Βίντεο από την περιοχή της Άνω Γλυφάδας


Κλείσιμο
Γλυφάδα (1)

Γλυφάδα (2)

Γλυφάδα (3)
