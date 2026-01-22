Καλλιάνος: Για 40 χρόνια δεν έχει ξανασυμβεί κάτι αντίστοιχο στην Άνω Γλυφάδα, σε λίγες ώρες έπεσε σχεδόν το μισό ετήσιο ύψος βροχής της περιοχής
Καλλιάνος: Για 40 χρόνια δεν έχει ξανασυμβεί κάτι αντίστοιχο στην Άνω Γλυφάδα, σε λίγες ώρες έπεσε σχεδόν το μισό ετήσιο ύψος βροχής της περιοχής
Για 175 χιλιοστά βροχής στην περιοχή που σαρώθηκε από τα ορμητικά νερά κάνει λόγο ο μετεωρολόγος και βουλευτής της ΝΔ
Για κατάσταση που «για 40 χρόνια δεν έχει ξανασυμβεί κάτι αντίστοιχο» κάνει λόγο ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος σε ανάρτησή του για την περιοχή της Άνω Γλυφάδας που έχασε τη ζωή της η 56χρονη γυναίκα το βράδυ της Τετάρτης λόγω της κακοκαιρίας.
Σύμφωνα με τον ίδιο, «σε λίγες μόνο ώρες έπεσαν πάνω από 175 χιλιοστά βροχής στη Γλυφάδα, σχεδόν το μισό ετήσιο ύψος βροχής της περιοχής».
«Η ατμόσφαιρα μυρίζει χώμα, λάσπη, καταστροφή. Μυρίζει πόλεμο. Δεν υπερβάλω» καταλήγει ο βουλευτής της ΝΔ παραθέτοντας δύο φωτογραφίες από το πριν και μετά της περιοχής στην Άνω Γλυφάδα που σαρώθηκε από τα ορμητικά νερά.
Δύο φωτογραφίες...
Το ίδιο ακριβώς σημείο της οδού Μετσόβου, στη γειτονιά μου, στην Άνω Γλυφάδα. Εκεί όπου μεγάλωσα.
Η πρώτη εικόνα είναι το «πριν».
Η δεύτερη είναι το «μετά».
Πρόκειται για την απόλυτη καταστροφή. Σε λίγες μόνο ώρες έπεσαν πάνω από 175 χιλιοστά βροχής στη Γλυφάδα, σχεδόν το μισό ετήσιο ύψος βροχής της περιοχής.
Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους, οι κάτοικοι δεν μπορούν να προσεγγίσουν τα σπίτια τους, η ατμόσφαιρα μυρίζει χώμα, λάσπη, καταστροφή. Μυρίζει πόλεμο. Δεν υπερβάλω.
Όλη η ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου για την Άνω Γλυφάδα
Για 40 χρόνια δεν έχει ξανασυμβεί κάτι αντίστοιχο εδώ.
Σήμερα χάθηκαν δύο ανθρώπινες ζωές. Μια γυναίκα εδώ, στη γειτονιά μου, στην Άνω Γλυφάδα και ένας άνδρας στο Άστρος Κυνουρίας.
Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους.
Και δυστυχώς, σήμερα, μίλησαν πολύ δυνατά.
