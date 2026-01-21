Απίστευτες εικόνες από την Άνω Γλυφάδα: Κεντρικός δρόμος έγινε ποτάμι και παρέσυρε αυτοκίνητα, δείτε βίντεο
Το αυτοκίνητο αρχικά παρασυρόμενο από τη ροή των υδάτων σταματά πάνω σε θάμνο που βρίσκεται στη νησίδα, όμως τα νερά είναι τόσο ορμητικά που το παρασύρουν
Τεράστια προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία σε όλη την Αττική, με την έντονη νεροποντή να έχει προκαλέσει εικόνες βιβλικής καταστροφής σε πολλές περιοχές.
Στην 'Άνω Γλυφάδα, η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη με τους δρόμους να έχουν φουσκώσει και να θυμίζουν ορμητικά ποτάμια παρασύροντας τα πάντα στο πέρασμά τους. Χαρακτηριστικά είναι τα βίντεο από την οδό Ανθέων.
Σε ένα από αυτά φαίνεται η στιγμή, που ένας κάδος με σκουπίδια πέφτει με φόρα στο πίσω μέρος ενός παρκαρισμένου αυτοκινήτου. Στη συνέχεια το αμάξι παρασύρεται κι αυτό από τα νερά, με αποτέλεσμα να αρχίζει μια τρελή πορεία προς τα κάτω, καθώς χτυπάει κι ένα άλλο αυτοκίνητο.
Μάλιστα, αρχικά παρασυρόμενο από τη ροή των υδάτων σταματά πάνω σε θάμνο που βρίσκεται στη νησίδα, όμως τα νερά είναι τόσο ορμητικά που το παρασύρουν.
Σε άλλο βίντεο, φαίνεται η κατάσταση στον δρόμο να είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς στο οδόστρωμα υπάρχουν και φερτά υλικά.
