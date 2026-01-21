Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Vodafone κατακτά την 1η θέση καλύτερου εργοδότη στην Ελλάδα, ενώ για 8η χρονιά αναγνωρίζεται ως Top Employer από το διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Top Employers Institute.
Έπεσαν δέντρα σε γήπεδο ποδοσφαίρου στην Ηλιούπολη
Έπεσαν δέντρα σε γήπεδο ποδοσφαίρου στην Ηλιούπολη
Τα δύο δέντρα κατέρρευσαν με διαφορά λίγων λεπτών - Στο γήπεδο δεν υπήρχαν άτομα εκείνη την ώρα και δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός
Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία στην Αττική προκαλώντας πολλά προβλήματα σε διάφορες περιοχές. Στην Ηλιούπολη έπεσαν δύο δέντρα το απόγευμα της Τετάρτης (21/1) σε γήπεδο ποδοσφαίρου της ΔΙΑΝΑ.
Τα δύο δέντρα κατέρρευσαν με διαφορά λίγων λεπτών. Στο γήπεδο δεν υπήρχαν άτομα εκείνη την ώρα και δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.
Στο σημείο έσπευσαν συνεργεία του Δήμου Ηλιούπολης προκειμένου να απομακρύνουν των δέντρων και να αποκαταστήσουν την ασφάλεια στον χώρο.
Η περιοχή αποκλείστηκε προληπτικά μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες.
Πηγή: gazzeta.gr
