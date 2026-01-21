Έπεσαν δέντρα σε γήπεδο ποδοσφαίρου στην Ηλιούπολη
Τα δύο δέντρα κατέρρευσαν με διαφορά λίγων λεπτών - Στο γήπεδο δεν υπήρχαν άτομα εκείνη την ώρα και δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία στην Αττική προκαλώντας πολλά προβλήματα σε διάφορες περιοχές. Στην Ηλιούπολη έπεσαν δύο δέντρα το απόγευμα της Τετάρτης (21/1) σε γήπεδο ποδοσφαίρου της ΔΙΑΝΑ.

Τα δύο δέντρα κατέρρευσαν με διαφορά λίγων λεπτών. Στο γήπεδο δεν υπήρχαν άτομα εκείνη την ώρα και δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Στο σημείο έσπευσαν συνεργεία του Δήμου Ηλιούπολης προκειμένου να απομακρύνουν των δέντρων και να αποκαταστήσουν την ασφάλεια στον χώρο.

Η περιοχή αποκλείστηκε προληπτικά μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες.

Πηγή: gazzeta.gr

