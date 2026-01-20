Aνοιχτή εκδήλωση για τη μεταφορά ζώντων παραγωγικών ζώων από την «A Promise to Animals»

Στόχος της εκδήλωσης είναι να παρουσιαστούν τεκμηριωμένα στοιχεία γύρω από τη μεταφορά ζώντων, παραγωγικών ζώων, και να ανοίξει ένας ουσιαστικός διάλογος για την ουσιαστική αλλαγή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας