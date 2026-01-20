Μια σημαντική αναγνώριση που επιβεβαιώνει ότι οι άνθρωποί της εξελίσσονται μαζί με την εταιρία
Aνοιχτή εκδήλωση για τη μεταφορά ζώντων παραγωγικών ζώων από την «A Promise to Animals»
Στόχος της εκδήλωσης είναι να παρουσιαστούν τεκμηριωμένα στοιχεία γύρω από τη μεταφορά ζώντων, παραγωγικών ζώων, και να ανοίξει ένας ουσιαστικός διάλογος για την ουσιαστική αλλαγή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας
Η οργάνωση A Promise to Animals πρόκειται να πραγματοποιήσει ανοιχτή εκδήλωση με θέμα τη μεταφορά ζώντων παραγωγικών ζώων και τις συνθήκες που αυτή συνεπάγεται για την ευζωία τους, με έμφαση στις εσωτερικές μετακινήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τρίτες χώρες.
Η εκδήλωση με τίτλο «Σε Μεταφορά, σε Κίνδυνο: Η ανάγκη για αυστηρότερους κανόνες στην ΕΕ για τη μεταφορά ζώων», θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του σταθμού Μετρό Συντάγματος, στην Αθήνα, την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026, από τις 17:30 έως τις 20:30.
Στόχος της εκδήλωσης είναι να παρουσιαστούν τεκμηριωμένα στοιχεία, εμπειρίες πεδίου και θεσμικές εξελίξεις γύρω από τη μεταφορά ζώντων ζώων, και να ανοίξει ένας ουσιαστικός διάλογος για την ανάγκη ενίσχυσης και ουσιαστικής αλλαγής και εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν εκπρόσωποι οργανώσεων με μακρά εμπειρία στον τομέα της προστασίας των ζώων (Animal Welfare Foundation, Animals’ Angels, Eyes on Animals), ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς και η ευρωβουλευτής Τίλι Μετς, συν-εισηγήτρια για τη νομοθετική πρόταση για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά. Θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό και ανταλλαγή απόψεων για τα επόμενα βήματα.
Η παρουσία όλων όσοι έχουν ευαισθησία για τα ζώα και τις συνθήκες υπό τις οποίες ζουν γύρω μας και δίπλα μας, θα αποτελέσει σημαντική συμβολή στον δημόσιο διάλογο. Για ένα ζήτημα που αφορά την ευζωία εκατομμυρίων ζώων, τη διαφάνεια, αλλά και τις ευθύνες των κρατών μελών της Ε.Ε. και των ευρωπαϊκών θεσμών.
Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό και απαιτείται δήλωση συμμετοχής εκ των προτέρων στο info@apromisetoanimals.org.
