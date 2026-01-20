Σορός άνδρα εντοπίστηκε στη θάλασσα στη Νάξο
ΕΛΛΑΔΑ
Νάξος Πτώμα

Σορός άνδρα εντοπίστηκε στη θάλασσα στη Νάξο

To άψυχο σώμα το εντόπισε περαστικός να επιπλέει στη θάλασσα και ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό Σώμα και την Ελληνική Αστυνομία

Σορός άνδρα εντοπίστηκε στη θάλασσα στη Νάξο
Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε νωρίς το απόγευμα της Τρίτης στη θαλάσσια περιοχή της Πορτάρας στη Νάξο, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του cyclades24.gr, πρόκειται για άνδρα περίπου 50 ετών, γερμανικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να διέμενε μόνιμα στη Νάξο. To άψυχο σώμα το εντόπισε περαστικός να επιπλέει στη θάλασσα και ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό Σώμα και την Ελληνική Αστυνομία.

Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε επιχείρηση για την προσέγγιση και την ανάσυρση του πτώματος, με τη συνδρομή ιδιωτικού σκάφους, το οποίο κατάφερε να φτάσει στο σημείο όπου βρισκόταν η σορός. Τα αίτια του θανάτου του και η ταυτοποίηση της σορού, αναμένεται να διαπιστωθούν μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας νεκροψίας – νεκροτομής.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης