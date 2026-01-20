Σορός άνδρα εντοπίστηκε στη θάλασσα στη Νάξο

Μια σημαντική αναγνώριση που επιβεβαιώνει ότι οι άνθρωποί της εξελίσσονται μαζί με την εταιρία
To άψυχο σώμα το εντόπισε περαστικός να επιπλέει στη θάλασσα και ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό Σώμα και την Ελληνική Αστυνομία
Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε νωρίς το απόγευμα της Τρίτης στη θαλάσσια περιοχή της Πορτάρας στη Νάξο, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των Αρχών.
Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του cyclades24.gr, πρόκειται για άνδρα περίπου 50 ετών, γερμανικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να διέμενε μόνιμα στη Νάξο. To άψυχο σώμα το εντόπισε περαστικός να επιπλέει στη θάλασσα και ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό Σώμα και την Ελληνική Αστυνομία.
Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε επιχείρηση για την προσέγγιση και την ανάσυρση του πτώματος, με τη συνδρομή ιδιωτικού σκάφους, το οποίο κατάφερε να φτάσει στο σημείο όπου βρισκόταν η σορός. Τα αίτια του θανάτου του και η ταυτοποίηση της σορού, αναμένεται να διαπιστωθούν μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας νεκροψίας – νεκροτομής.
