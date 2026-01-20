Στο νοσοκομείο δύο ανήλικες στα Ιωάννινα λόγω μέθης, συνελήφθη 16χρονος και ο πατέρας του
Στο νοσοκομείο δύο ανήλικες στα Ιωάννινα λόγω μέθης, συνελήφθη 16χρονος και ο πατέρας του

Οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο ανήλικες σε πλατεία της πόλης σε κατάσταση μέθης

Στο νοσοκομείο δύο ανήλικες στα Ιωάννινα λόγω μέθης, συνελήφθη 16χρονος και ο πατέρας του
Στη σύλληψη ενός 16χρονου προχώρησαν αστυνομικοί στα Ιωάννινα, μετά από περιστατικού μέθης δύο ανήλικων κοριτσιών.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 18/1, όταν, μετά από κλήση στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων, αστυνομικοί εντόπισαν δύο ανήλικες σε πλατεία της πόλης σε εμφανή κατάσταση μέθης. Οι ανήλικες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Από την έρευνα προέκυψε ότι τα κορίτσια είχαν καταναλώσει αλκοολούχο ποτό, το οποίο είχαν προμηθευτεί νωρίτερα από τον 16χρονο συλληφθέντα σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο και παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από το αλκοόλ, ενώ συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και ο πατέρας του 16χρονου, με την κατηγορία της παραμέλησης της εποπτείας ανηλίκου. Η δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.
