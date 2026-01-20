Live η κίνηση στους δρόμους: Έργα στον Κηφισό και απεργία στα ταξί επιβαρύνουν την κυκλοφορία, 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Απεργία σήμερα στα ταξί - Δείτε αναλυτικά τους δυσκολότερους δρόμους του Λεκανοπεδίου σήμερα
Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις να παρατηρούνται στον Κηφισό, στη λεωφόρο Κηφισίας αλλά και στην Αττική Οδό.
Ο Κηφισός είναι στο κόκκινο από το ύψος της Φιλαδέλφειας μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών, ενώ η κατάσταση αναμένεται να επιβαρυνθεί ακόμα περισσότερο, καθώς μετά τις 9:00 θα είναι σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων.
Οι δυσκολότεροι δρόμοι του Λεκανοπεδίου σήμερα είναι τα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισίας προς τη Φιλοθέη, η κάθοδος Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού, τα δύο ρεύματα Κηφισού, η Λεωφόρος Σχιστού με ενάμισι χιλιόμετρο αναμονής προς τον Σκαραμαγκά και η Λεωφόρος Φυλής στο Καματερό.
Την ίδια ώρα, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων. Κίνηση υπάρχει επίσης στο κέντρο της Αθήνας αλλά και στη λεωφόρο Καρέα.
Έντονη κίνηση υπάρχει και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά καθώς και στη λεωφόρο Αθηνών προς Σκαραμαγκά.
Αναφορικά με την Αττική οδό, υπάρχουν καθυστερήσεις προς Ελευσίνα 5'-10' στην έξοδο για Λαμία και καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο 15΄-20΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.
-Προς Αεροδρόμιο: άνω των 30΄από Φυλής έως Κηφισίας.
-Περιφ. Υμηττού καθυστερήσεις 10΄-15΄ από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Απεργία σήμερα στα ταξίΥπενθυμίζεται πως σήμερα ξεκίνησε και η 48ωρη απεργία των οδηγών ταξί, κάτι που ομοίως επιβαρύνει το κυκλοφοριακό πρόβλημα.
Καθυστερήσεις:— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) January 20, 2026
προς Ελευσίνα:
5'-10' στην έξοδο για Λαμία,
15΄-20' από Ανθούσα έως Κηφισίας.
προς Αεροδρόμιο:
άνω των 30΄από Φυλής έως Κηφισίας.
Περιφ.Υμηττού καθυστερήσεις 10΄-15΄ από Πλακεντίας έως Κηφισίας. https://t.co/9Bnpbdud8m
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
