Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Νεκρός εντοπίστηκε ηλικιωμένος ύστερα από πυρκαγιά σε οικία στη Νεστάνη της Τρίπολης
Νεκρός εντοπίστηκε ηλικιωμένος ύστερα από πυρκαγιά σε οικία στη Νεστάνη της Τρίπολης
Για την κατάσβεση της φωτιάς, η οποία έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, επιχείρησαν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα
Νεκρός εντοπίστηκε ηλικιωμένος κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε κατοικία στη Νεστάνη της Τρίπολης.
Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 21:00 σε διπλοκατοικία στην κοινότητα Νεστάνη Τρίπολης. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που μετέβησαν στο σημείο εντόπισαν τη σορό του ηλικιωμένου με εγκαύματα, ενώ λόγω της φωτιάς προκλήθηκαν μεγάλες ζημιές στην οικία.
Για την κατάσβεση της φωτιάς, η οποία έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, επιχείρησαν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα.
Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 21:00 σε διπλοκατοικία στην κοινότητα Νεστάνη Τρίπολης. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που μετέβησαν στο σημείο εντόπισαν τη σορό του ηλικιωμένου με εγκαύματα, ενώ λόγω της φωτιάς προκλήθηκαν μεγάλες ζημιές στην οικία.
Για την κατάσβεση της φωτιάς, η οποία έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, επιχείρησαν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα