Νεκρός εντοπίστηκε ηλικιωμένος ύστερα από πυρκαγιά σε οικία στη Νεστάνη της Τρίπολης
ΕΛΛΑΔΑ
Τρίπολη Φωτιά Νεκρός

Νεκρός εντοπίστηκε ηλικιωμένος ύστερα από πυρκαγιά σε οικία στη Νεστάνη της Τρίπολης

Για την κατάσβεση της φωτιάς, η οποία έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, επιχείρησαν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα

Νεκρός εντοπίστηκε ηλικιωμένος ύστερα από πυρκαγιά σε οικία στη Νεστάνη της Τρίπολης
Νεκρός εντοπίστηκε ηλικιωμένος κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε κατοικία στη Νεστάνη της Τρίπολης.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 21:00 σε διπλοκατοικία στην κοινότητα Νεστάνη Τρίπολης. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που μετέβησαν στο σημείο εντόπισαν τη σορό του ηλικιωμένου με εγκαύματα, ενώ λόγω της φωτιάς προκλήθηκαν μεγάλες ζημιές στην οικία.

Για την κατάσβεση της φωτιάς, η οποία έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, επιχείρησαν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης