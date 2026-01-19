Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Σε 30 δευτερόλεπτα κλέφτες αρπάζουν δίκυκλο μπροστά από σπίτι στην Αγία Βαρβάρα, δείτε βίντεο
Σε 30 δευτερόλεπτα κλέφτες αρπάζουν δίκυκλο μπροστά από σπίτι στην Αγία Βαρβάρα, δείτε βίντεο
Και οι δύο μαζί τελικά καταφέρνουν να το σύρουν και απομακρύνονται από το σημείο
Ξημερώματα Σαββάτου 17/01 στην Αγία Βαρβάρα, όταν δύο άνδρες που φορούσαν κουκούλα και κράνος, περπατούσαν στον δρόμο όταν εντόπισαν ένα λευκό μηχανάκι παρκαρισμένο.
Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε η ΕΡΤ, οι δράστες κατάφεραν να κλέψουν τη μηχανή μέσα σε μόλις τριάντα δευτερόλεπτα.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dfsfokcaw9w1)
O ένας από τους άνδρες χρησιμοποιεί το πόδι του για να ξεκλειδώσει το τιμόνι, ενώ ο άλλος σπρώχνει τη ρόδα του οχήματος. Τελικά, οι δύο δράστες σύρουν τη μηχανή και απομακρύνονται χωρίς να εντοπιστούν άμεσα από τις Αρχές.
Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε η ΕΡΤ, οι δράστες κατάφεραν να κλέψουν τη μηχανή μέσα σε μόλις τριάντα δευτερόλεπτα.
O ένας από τους άνδρες χρησιμοποιεί το πόδι του για να ξεκλειδώσει το τιμόνι, ενώ ο άλλος σπρώχνει τη ρόδα του οχήματος. Τελικά, οι δύο δράστες σύρουν τη μηχανή και απομακρύνονται χωρίς να εντοπιστούν άμεσα από τις Αρχές.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα