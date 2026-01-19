Σε 30 δευτερόλεπτα κλέφτες αρπάζουν δίκυκλο μπροστά από σπίτι στην Αγία Βαρβάρα, δείτε βίντεο
Σε 30 δευτερόλεπτα κλέφτες αρπάζουν δίκυκλο μπροστά από σπίτι στην Αγία Βαρβάρα, δείτε βίντεο

Και οι δύο μαζί τελικά καταφέρνουν να το σύρουν και απομακρύνονται από το σημείο

Ξημερώματα Σαββάτου 17/01 στην Αγία Βαρβάρα, όταν δύο άνδρες που φορούσαν κουκούλα και κράνος, περπατούσαν στον δρόμο όταν εντόπισαν ένα λευκό μηχανάκι παρκαρισμένο.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε η ΕΡΤ, οι δράστες κατάφεραν να κλέψουν τη μηχανή μέσα σε μόλις τριάντα δευτερόλεπτα.

O ένας από τους άνδρες χρησιμοποιεί το πόδι του για να ξεκλειδώσει το τιμόνι, ενώ ο άλλος σπρώχνει τη ρόδα του οχήματος. Τελικά, οι δύο δράστες σύρουν τη μηχανή και απομακρύνονται χωρίς να εντοπιστούν άμεσα από τις Αρχές.
