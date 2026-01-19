Σε 30 δευτερόλεπτα κλέφτες αρπάζουν δίκυκλο μπροστά από σπίτι στην Αγία Βαρβάρα, δείτε βίντεο

Και οι δύο μαζί τελικά καταφέρνουν να το σύρουν και απομακρύνονται από το σημείο