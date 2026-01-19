Κλειστά σχολεία σήμερα λόγω κακοκαιρίας, πού ξεκινούν αργότερα τα μαθήματα

Δείτε αναλυτικά ποια σχολεία δεν θα ανοίξουν σήμερα





Συγκεκριμένα,



Ο Δήμος Θάσου:





1ου ΕΠΑΛ Θάσου την Δευτέρα 19-01-2026, λόγω της προγραμματισμένης διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος από τον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε στον Οικισμό της Σκάλας Καλλιράχης (έδρα του 1ου ΕΠΑΛ Θάσου) από 08:00 έως 15:00, σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν σήμερα και προβλέπονται για αύριο, που καθιστούν επισφαλή την λειτουργία της σχολικής μονάδας για τους μαθητές χωρίς θέρμανση.



Ο Δήμος Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας:



Στο Δήμο Διστόμου - Αράχωβας - Αντίκυρας, η προσέλευση των μαθητών στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου, θα γίνει στις 9:00 π.μ.



Ο Δήμος Καρπενησίου:





Οι Παιδικοί Σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά, σύμφωνα με το προβλεπόμενο ωράριό τους.



Ο Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων:



Με απόφαση του Δημάρχου Διρφύων-Μεσσαπίων (Εύβοια), Αντώνιου Σπυρόπουλου, θα παραμείνουν κλειστά σήμερα Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026 τα σχολεία στις Κοινότητες Πάλιουρα και Καθενών, λόγω προγραμματισμένων εργασιών της ΔΕΔΔΗΕ και διακοπής ηλεκτροδότησης, σε συνδυασμό με δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Κλείσιμο

- το Νηπιαγωγείο και το Γυμνάσιο Καθενών,

- το Νηπιαγωγείο Πάλιουρα,

- το Δημοτικό Σχολείο Διρφύων στον Πάλιουρα.



Με κλειστά σχολεία ή με αλλαγές στην ώρα προσέλευσης των μαθητών, ξεκινά σήμερα 19 Ιανουαρίου 2026 η εβδομάδα, εξαιτίας της σφοδρής κακοκαιρίας που πλήττει πολλές περιοχές της Ελλάδας.Συγκεκριμένα,Κατόπιν απόφασης του Δημάρχου Θάσου διακόπτεται η δια ζώσης λειτουργίας του1ου ΕΠΑΛ Θάσου την Δευτέρα 19-01-2026, λόγω της προγραμματισμένης διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος από τον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε στον Οικισμό της Σκάλας Καλλιράχης (έδρα του 1ου ΕΠΑΛ Θάσου) από 08:00 έως 15:00, σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν σήμερα και προβλέπονται για αύριο, που καθιστούν επισφαλή την λειτουργία της σχολικής μονάδας για τους μαθητές χωρίς θέρμανση.Στο Δήμο Διστόμου - Αράχωβας - Αντίκυρας, η προσέλευση των μαθητών στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου, θα γίνει στις 9:00 π.μ.Κατόπιν εκτίμησης των καιρικών συνθηκών και με γνώμονα την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών, των γονέων και των εκπαιδευτικών, αύριο, Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026, όλες οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καρπενησίου θα λειτουργήσουν με ώρα έναρξης τις 10:00.Οι Παιδικοί Σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά, σύμφωνα με το προβλεπόμενο ωράριό τους.Με απόφαση του Δημάρχου Διρφύων-Μεσσαπίων (Εύβοια), Αντώνιου Σπυρόπουλου, θα παραμείνουν κλειστά σήμερα Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026 τα σχολεία στις Κοινότητες Πάλιουρα και Καθενών, λόγω προγραμματισμένων εργασιών της ΔΕΔΔΗΕ και διακοπής ηλεκτροδότησης, σε συνδυασμό με δυσμενείς καιρικές συνθήκες.Συγκεκριμένα, η διακοπή των μαθημάτων αφορά:- το Νηπιαγωγείο και το Γυμνάσιο Καθενών,- το Νηπιαγωγείο Πάλιουρα,- το Δημοτικό Σχολείο Διρφύων στον Πάλιουρα.

Η απόφαση ελήφθη βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, σχετικού εγγράφου της ΔΕΔΔΗΕ για διακοπή ρεύματος στις 19/1/2026, καθώς και εγγράφου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας για επικείμενες δυσμενείς καιρικές συνθήκες στις συγκεκριμένες περιοχές.



Η απόφαση έχει κοινοποιηθεί στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας, καθώς και στις εμπλεκόμενες σχολικές μονάδες.