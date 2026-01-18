Εγκλωβισμένοι οκτώ ορειβάτες στον Ταΰγετο σε υψόμετρο περίπου 2.000 μέτρων - Επικοινωνούν με τις Αρχές, πλησιάζουν οι διασώστες

Οκτώ άτομα γλίστρησαν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και κατέληξαν σε χαράδρα, όπου παραμένουν εγκλωβισμένα - Συνολικά επιχειρούν 41 Πυροσβέστες μαζί με ορειβατικές ομάδες της ΕΜΑΚ, ενώ υπάρχει και συνδρομή από drone