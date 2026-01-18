Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Εγκλωβισμένοι οκτώ ορειβάτες στον Ταΰγετο σε υψόμετρο περίπου 2.000 μέτρων - Επικοινωνούν με τις Αρχές, πλησιάζουν οι διασώστες
Οκτώ άτομα γλίστρησαν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και κατέληξαν σε χαράδρα, όπου παραμένουν εγκλωβισμένα - Συνολικά επιχειρούν 41 Πυροσβέστες μαζί με ορειβατικές ομάδες της ΕΜΑΚ, ενώ υπάρχει και συνδρομή από drone
Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τον εντοπισμό 8 ορειβατών στη θέση Προφήτης Ηλίας στον Ταΰγετο. Επτά εκ των ορειβατών είναι άνδρες, ενώ ανάμεσα στην ομάδα βρίσκεται και μια γυναίκα.
Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες από την ΕΡΤ, οκτώ άτομα γλίστρησαν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και κατέληξαν σε χαράδρα, όπου παραμένουν εγκλωβισμένα. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι είναι καλα στην υγεία τους.
Οι αρχές ειδοποιήθηκαν περίπου δεκαπέντε λεπτά πριν από τη μία το μεσημέρι, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα οι δυνάμεις διάσωσης.
Στην επιχείρηση συμμετέχουν συνολικά 41 Πυροσβέστες με τις ορειβατικές ομάδες της 1ης και της 6ης ΕΜΑΚ, καθώς και η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ Πελοποννήσου με τα drone της. Αναμένεται επίσης να συνδράμει και ελικόπτερο για την υποστήριξη των επιχειρήσεων από αέρος.
Παράλληλα, στο σημείο επιχειρούν και πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λακωνίας, ενισχύοντας τις επίγειες δυνάμεις καθώς και εθελοντικές ομάδες.
Η επιχείρηση εξελίσσεται σε ιδιαίτερα δύσβατο ορεινό πεδίο, σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροβεστικής.
Οι ορειβάτες έχουν συνεχή τηλεφωνική επικοινωνία με τις αρχές. Αυτή τη στιγμή έχουν κινητοποιηθεί ήδη 4 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.
