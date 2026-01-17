Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Θρίλερ στην Κύπρο με το βίντεο για προεκλογικές μίζες και δύο μυστηριώδεις θανάτους Ρώσων - Τι γράφει η ρωσική έκδοση του The Insider
Εκτενές δημοσίευμα συνδέει τα περιστατικά που συνταράσσουν την Κύπρο τις τελευταίες 10 ημέρες με δραστηριότητες της Μόσχας
Με την Κύπρο να προεδρεύει από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Ιουνίου 2026 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πρώτη εβδομάδα της εξαμηνιαίας θητείας βρήκε τη Λευκωσία αντιμέτωπη με μια υπόθεση που ακουμπά ταυτόχρονα πολιτική ηθική, κυρώσεις κατά της Ρωσίας και υποψίες επιχείρησης επιρροής. Αυτό τουλάχιστον ισχυρίζεται δημοσίευμα της ρωσικής έκδοσης του The Insider.
Στο ίδιο βίντεο, υπάρχουν αναφορές και σε πιθανούς τρόπους «διευκόλυνσης» Ρώσων πολιτών ώστε να παρακάμπτουν κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο ίδιο πλαίσιο, σημειώνει ότι σε μια περίοδο όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση εστιάζει στη σκλήρυνση της πολιτικής κυρώσεων κατά της Μόσχας, η παρατεταμένη αβεβαιότητα στη Κύπρο μοιάζει με ευάλωτο σημείο εντός της Ένωσης. Προτείνει ως διέξοδο ανεξάρτητη έρευνα, πλήρη διαφάνεια και μεταρρυθμίσεις, ώστε να αποκατασταθεί η αξιοπιστία της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Το ύποπτο βίντεο στο ΧΜία ημέρα μετά την τελετή έναρξης της κυπριακής Προεδρίας, όπου παρόντες ήταν ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Χ, βίντεο που εμφανίζεται να καταγράφει τον διευθυντή του Γραφείου του προέδρου Χριστοδουλίδη, έναν πρώην υπουργό και ένας μεγαλοεργολάβος να συζητούν τρόπους παράκαμψης των ορίων προεκλογικών δαπανών μέσω δωρεών σε μετρητά.
Can't even describe what I just received!— Emily Thompson (@EmilyTanalyst) January 8, 2026
🚨 BREAKING BOMBSHELL VIDEO EXPOSES CYPRUS PRESIDENT'S SHADOW CASH MACHINE!
President Nikos Christodoulides allegedly SMASHED the €1M campaıgn fınance cap vıa a sneaky family network!
Brother-in-law Charalambos Charalambous (Director of… pic.twitter.com/B9YDR1Y3T3
Παραιτήσεις και οι καταγγελίες στην ΑστυνομίαΜετά τη δημοσιοποίηση, του βίντεο και τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν παραιτήθηκε ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους, μπατζανάκης και διευθυντής του Γραφείου του προέδρου Χριστοδουλίδη, καθώς και η Πρώτη Κυρία, Φιλίππα Καρσερά-Χριστοδουλίδη, από την προεδρία φιλανθρωπικού φορέα για παροχή βοήθειας σε άπορους φοιτητές.
«Υβριδικός πόλεμος» και έρευνα με διεθνή συνδρομήΗ κυπριακή κυβέρνηση χαρακτήρισε την υπόθεση ως πράξη «υβριδικού πολέμου» και οι υπηρεσίες πληροφοριών ξεκίνησαν έρευνα, ζητώντας συνδρομή από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Βρετανία και το Ισραήλ.
«Ζήτημα εμπιστοσύνης» στην ΕΕΟ Πέταρ Τάνεβ, σύμβουλος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υποστηρίζει ότι η υπόθεση ξεπερνά τα εσωτερικά όρια της Κύπρου και ακουμπά την ίδια τη λειτουργία της προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως λέει στο The Insider, «η προεδρία είναι, πρώτα απ’ όλα, λειτουργία εμπιστοσύνης» και προειδοποιεί ότι η μονοδιάστατη άμυνα μέσω του αφηγήματος ύπαρξης «εξωτερικής παρέμβασης», χωρίς καθαρές θεσμικές απαντήσεις για το ποιοι εμφανίζονται, ποιες κρατικές λειτουργίες επηρεάστηκαν και ποια κενά ανέδειξε η υπόθεση, αφήνει κεντρικά ερωτήματα ανοιχτά.
«Υπό ρωσικό εκβιασμό ο Πρόεδρος»;Ο Κύπριος ερευνητής δημοσιογράφος Μακάριος Δρούσιωτης, συγγραφέας βιβλίων για τη διαφθορά και για τη σοβιετική και ρωσική επιρροή στην Κύπρο, δηλώνει στο The Insider βέβαιος ότι πρόκειται για επιχείρηση επιρροής με στόχο τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη.
Κατά την εκτίμησή του, ιδιαίτερη σημασία έχει ότι η ρωσική πρεσβεία δεν διέψευσε τους ισχυρισμούς περί ρωσικής εμπλοκής. Αντί αυτού, ο Ρώσος πρέσβης στη Λευκωσία έκανε δήλωση στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, εκφράζοντας την «ελπίδα» ότι κατά την κυπριακή προεδρία η Λευκωσία θα ενθαρρύνει μια «πιο ρεαλιστική και υπεύθυνη» στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στη Μόσχα.
Ο Μ. Δρούσιωτης υπενθυμίζει ότι ιστορικά η Σοβιετική Ένωση και στη συνέχεια η Ρωσία, επηρέασαν εξελίξεις στην Κύπρο και προσθέτει ότι ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ως υπουργός Εξωτερικών της προηγούμενης διακυβέρνησης Νίκου Αναστασιάδη, θεωρείτο ότι είχε σχέση συνεργασίας με τη Μόσχα. Μετά την εκλογή του στην προεδρία της Δημοκρατίας, λέει, μετέφερε το κέντρο βάρους της εξωτερικής πολιτικής προς τη Δύση, σε ένα περιβάλλον όπου η Ρωσία απομονώθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να συμπεράνει ότι η Μόσχα επιχειρεί να τον πιέσει να αλλάξει γραμμή. Η «αυτοκτονία» μέσα στη ρωσική πρεσβεία
Το βίντεο, σύμφωνα με το The Insider, εμφανίστηκε μέσα σε ένα παράλληλο σκηνικό δύο «μυστηριωδών» υποθέσεων που αφορούν Ρώσους υπηκόους στη Κύπρο.
Στις 8 Ιανουαρίου, την ίδια ημέρα που αναρτήθηκε το βίντεο, ο Άντον Πάνοφ, κρυπτογράφος με διασυνδέσεις, κατά το δημοσίευμα, με την Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών της Ρωσίας (SVR), φέρεται να έδωσε τέλος στη ζωή του. Ρώσοι αξιωματούχοι τον παρουσιάζουν ως εργαζόμενο της ρωσικής πρεσβείας στη Λευκωσία, που βρέθηκε απαγχονισμένος στο γραφείο του εντός του πρεσβευτικού κτηριακού συγκροτήματος.
Η κυπριακή Αστυνομία κατέγραψε την υπόθεση ως «αφύσικο θάνατο», με τα πρώτα στοιχεία να αποκλείουν εγκληματική ενέργεια. Οι κυπριακές Αρχές, όπως αναφέρεται, εμποδίστηκαν να ερευνήσουν τις συνθήκες θανάτου στο κτήριο της πρεσβείας και παρέλαβαν την σορό του Πάνοφ αρκετές ώρες αργότερα, από την αυλή.
Εκπρόσωποι της πρεσβείας ανέφεραν ότι υπήρχε σημείωμα αυτοκτονίας, το οποίο δεν παραδόθηκε στη κυπριακή Αστυνομία και, σύμφωνα με την ίδια πληροφόρηση, στάλθηκε στη Μόσχα. Η νεκροτομή από Κύπριο ιατροδικαστή κατέληξε σε θάνατο από ασφυξία λόγω απαγχονισμού, χωρίς ίχνη τραυματισμού ή πάλης.
Το The Insider αναφέρει ότι τηλεφωνικά δεδομένα που απέκτησε δείχνουν επιχειρησιακές επαφές του Πάνοφ με αξιωματικούς της SVR και προηγούμενη ενασχόλησή του με έργα κυβερνοασφάλειας και ασφάλειας πληροφοριών. Προσθέτει ότι λίγο πριν την τοποθέτησή του στην Κύπρο είχε επικοινωνήσει με ανώτατα στελέχη της ρωσικής ηγεσίας, ανάμεσά τους και ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, υφυπουργούς και πρόσωπα που συνδέονται με δομές γνωστές για αποστολές πρακτόρων των μυστικών υπηρεσιών σε πρεσβείες με διπλωματική κάλυψη.
Παράλληλα, το ανώνυμο κανάλι Telegram VChK OGPU, που είναι γνωστό για αναρτήσεις οι οποίες παρουσιάζονται ως διαρροές από ρωσικούς μηχανισμούς υπηρεσιών ασφαλείας, ισχυρίστηκε ότι ο Πάνοφ και η σύζυγός του έχασαν μεγάλο ποσό προκαταβολής για αγορά ακινήτου στην Κριμαία, λόγω απάτης από την εργοληπτική εταιρεία. Σύμφωνα με την ίδια αναφορά, ο Πάνοφ έγραψε διαδικτυακά «μας έκλεψαν» και ζήτησε να δημοσιοποιηθεί η υπόθεση. Άλλα μέσα μετέδωσαν ότι είχε συσσωρεύσει σημαντικά χρέη από τζόγο, ισχυρισμοί που, όπως σημειώνεται, αναπαράχθηκαν και από δημοσιογράφους, χωρίς καμία τεκμηρίωση.
Δυτικοί διπλωμάτες στη Λευκωσία εξέφρασαν, κατά τις ίδιες πληροφορίες, ανησυχία για τις συνθήκες του θανάτου. Ένας πρέσβης ανέφερε στη βρετανική εφημερίδα The Guardian ότι, παρά τις θεωρίες που αναπτύσσονται, δεν μπορεί να αποκλειστεί σύνδεση με ευρύτερες εξελίξεις, ενώ άλλος διπλωμάτης χαρακτήρισε την εικόνα «σκοτεινή και δυσοίωνη».
Η εξαφάνιση και ο θάνατος του ολιγάρχηΟ θάνατος του Πάνοφ αποκαλύφθηκε 24 ώρες μετά την καταγγελία εξαφάνισης του Βλαντισλάβ Μπάουμγκέρτνερ, Ρώσου επιχειρηματία και πρώην διευθύνοντος συμβούλου της Uralkali. Η χρονική εγγύτητα προκάλεσε εικασίες για πιθανή σύνδεση, όμως η κυπριακή Αστυνομία αναφέρει ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ένδειξη που να συνδέει τις δύο υποθέσεις.
Στις 14 Ιανουαρίου, ακριβώς μία εβδομάδα μετά την καταγγελία εξαφάνισης, εντοπίστηκε στο χωριό Αυδήμου σορός σε προχωρημένη σήψη, κοντά στο σημείο όπου είχε καταγραφεί το τελευταίο σήμα του τηλεφώνου του Βλαντισλάβ Μπάουμγκέρτνερ. Ρωσικά και κυπριακά ΜΜΕ, όπως η εφημερίδα "Fontanka" της Αγίας Πετρούπολης, μετέδωσαν ότι πρόκειται για τον Μπάουμγκέρτνερ, ωστόσο οι κυπριακές Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα εξέτασης γενετικού υλικού (DNA) για οριστική τυπική ταυτοποίηση.
