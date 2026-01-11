Στη σκιά του βίντεο με τις μίζες, η σύζυγος Χριστοδουλίδη παραιτείται από τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, καταγγέλλει «ανελέητες» επιθέσεις
Η Φιλίππα Καρσερά εξέφρασε πρόθεση λήψης νομικών μέτρων για συκοφαντική δυσφήμηση, λέγοντας ότι η ίδια και τα παιδιά της βρέθηκαν στο στόχαστρο «διασποράς ψευδών ειδήσεων» και «ισχυρισμών αδικημάτων» από επώνυμους και ανώνυμους λογαριασμούς
Σε αποχώρηση από τη Διαχειριστική Επιτροπή του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης (ΑΦΚΣ) οδηγείται η Πρώτη Κυρία της Κύπρου, Φιλίππα Καρσερά, μετά από όσα περιγράφει ως «ανελέητη επίθεση» που δέχθηκε η ίδια και τα παιδιά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες 24 ώρες, με «διασπορά ψευδών ειδήσεων», «δυσφημιστικά σχόλια» και «ισχυρισμούς αδικημάτων» από επώνυμους και ανώνυμους λογαριασμούς.
Στην ανάρτησή της κάνει λόγο για κίνδυνο περαιτέρω διάχυσης και «αβασάνιστης μαζικής αναπαραγωγής» των ισχυρισμών, υποστηρίζοντας ότι αυτό συνιστά δυσφήμιση και παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την ίδια και την οικογένειά της, προσθέτοντας πως έχει ήδη ζητήσει νομική συμβουλή.
Η παραίτηση της Πρώτης Κυρίας της Λευκωσίας και οι επιθέσεις που καταγγέλλει, έρχονται στη «σκιά» της υπόθεσης με τις μίζες στο Προεδρικό Μέγαρο που ταλανίζει την Κύπρο, έπειτα από το βίντεο που αναρτήθηκε στα social media, πίσω από το οποίο η κυπριακή κυβέρνηση «βλέπει» οργανωμένο δίκτυο ρωσικής παραπληροφόρησης.
Όπως αναφέρει, αύριο συγκαλείται εκτάκτως η Διαχειριστική Επιτροπή του ΑΦΚΣ, στην οποία θα γνωστοποιήσει την απόφασή της να αποχωρήσει από την προεδρία της Επιτροπής. Τονίζει ότι δεν αποχωρεί επειδή δεν θέλει να συνεχίσει να βοηθά παιδιά από άπορες οικογένειες, αλλά επειδή, όπως σημειώνει, δεν θα επιτρέψει «να διαβάλλεται το ήθος και η ακεραιότητα» της ίδιας, του συζύγου της, Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, και της οικογένειάς τους, με πρόσχημα τη λειτουργία του Φορέα.
Στο ίδιο μήκος κύματος, προαναγγέλλει ότι θα τηρήσει ανάλογη στάση και ως προς άλλους φιλανθρωπικούς οργανισμούς στους οποίους συμμετείχε ως εκτελεστική πρόεδρος, σημειώνοντας ότι το έκανε «με χαρά» για να ενισχύσει τη δράση τους, όπως έπρατταν και προηγούμενες Πρώτες Κυρίες.
Ο ΑΦΚΣ αποτελεί θεσμοθετημένο μηχανισμό κοινωνικής στήριξης, με στόχο την οικονομική βοήθεια σε πρόσωπα που δυσπραγούν, ιδίως σε περιπτώσεις όπου έκτακτα κοινωνικά περιστατικά ή εξαιρετικά συμβάντα επηρεάζουν σοβαρά τη συνέχιση πανεπιστημιακών σπουδών.
Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο, πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης ορίζεται ο ή η σύζυγος του εκάστοτε Προέδρου της Δημοκρατίας, με πρόνοια ότι αν δεν επιθυμεί να αναλάβει, το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να διορίσει άλλο πρόσωπο κύρους.
Στην επίσημη παρουσίαση του Φορέα αναφέρεται επίσης ότι στηρίζεται από εισφορές φυσικών και νομικών προσώπων και δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.
Έκτακτη συνεδρίαση και αποχώρηση
Τι είναι ο ΑΦΚΣ
Το πολιτικό «φόντο» και η πίεση
Η χρονική συγκυρία της ανάρτησης, πάντως, έρχεται ενώ ο ΑΦΚΣ βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο πολιτικής αντιπαράθεσης, μετά τον σάλο που προκάλεσε το επίμαχο βίντεο που κυκλοφόρησε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και το οποίο περιλαμβάνει αναφορές σε «εισφορές» και «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη», με την αντιπολίτευση να ζητά απαντήσεις και το ΑΚΕΛ να δηλώνει ότι κινεί διαδικασίες για πρόταση νόμου κατάργησης του Φορέα.
Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, στόχος της πρότασης που επεξεργάζεται το ΑΚΕΛ είναι, μετά την εξόφληση υποχρεώσεων, το αποθεματικό να μεταφερθεί στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, ενώ γίνεται αναφορά και σε παλαιότερη συζήτηση για δημοσιοποίηση λίστας δωρητών.
Η ίδια η κα. Καρσερά, στη δική της ανάρτηση, συνδέει την ένταση των επιθέσεων με την περίοδο που ανέλαβε ως πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής (Μάρτιος 2023) και ιδιαίτερα με την ενίσχυση του προϋπολογισμού και την παροχή περισσότερων υποτροφιών κατά τα έτη 2024 και 2025, σημειώνοντας ότι «ο πόλεμος έγινε ανελέητος».
Δείτε παρακάτω το πλήρες κείμενο της ανάρτησης:
«Με λύπη και ιδιαίτερη ανησυχία παρακολουθώ τα τελευταία 24ώρα και εγώ και τα παιδιά μου μια ανελέητη επίθεση στα ΜΚΔ με διασπορά ψευδών ειδήσεων, δυσφημιστικών σχολίων, ισχυρισμών αδικημάτων από προσωπικούς λογαριασμούς, επώνυμους και ανώνυμους.
Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος περαιτέρω διάχυσης και αβασάνιστης μαζικής αναπαραγωγής των κακοηθειών και ανυπόστατων ισχυρισμών κάτι που θα αποτελεί δυσφήμιση και παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων δικών μου και της οικογένειας μου. Το ότι είμαι σύζυγος του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν αποτελεί δικαιολογία ή ελαφρυντικό για αυτές τις ανυπόστατες επιθέσεις και κατηγορίες.
Επειδή ως άτομο πιστεύω βαθιά ότι η προάσπιση των δικαιωμάτων μας δεν είναι απλώς δικαίωμα αλλά υποχρέωση και ότι οφείλουμε να παλεύουμε και να μην επιδεικνύουμε ανοχή σε τέτοια φαινόμενα, έχω ήδη ζητήσει νομική συμβουλή.
Για άλλη μια φορά, επαναλαμβάνω, ότι από την στιγμή που ανέλαβα, τηρώντας πιστά τη νομοθεσία που υιοθετήθηκε το 2015 από την Βουλή των Αντιπροσώπων, ως πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης (Μάρτιος 2023) και ειδικότερα μετά την ενίσχυση του προϋπολογισμού του και την παροχή υποτροφιών σε πολύ περισσότερα παιδιά από άπορες οικογένειες το 2024 και το 2025, ο πόλεμος έγινε ανελέητος.
Αύριο, θα συνέλθει εκτάκτως η Διαχειριστική Επιτροπή του ΑΦΚΣ την οποία θα ενημερώσω για την απόφαση μου για αποχώρηση από την Επιτροπή. Όχι γιατί δεν θέλω να συνεχίσω να βοηθώ τα παιδιά, αυτός ήταν εξαρχής ο μόνος κινητήριος λόγος δράσης μου, αλλά επειδή δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να συνεχίσει να διαβάλλει το ήθος και την ακεραιότητα, τη δική μου, του συζύγου μου και της οικογένειας μου με πρόσχημα την λειτουργία του ΑΦΚΣ από τον οποίον κανένα μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής δεν έχει το παραμικρό προσωπικό όφελος.
Την ίδια στάση έχω αποφασίσει να τηρήσω και ως προς τους υπόλοιπους φιλανθρωπικούς οργανισμούς στους οποίους αποδέχθηκα με χαρά να είμαι εκτελεστική πρόεδρος για να βοηθήσω στη δράση τους όπως έπρατταν και οι προηγούμενες Πρώτες Κυρίες.
Οφείλουμε όλοι να μην επιτρέπουμε να διαβάλλονται πρόσωπα με ανυπόστατους ισχυρισμούς για σκοπούς πολιτικούς, κομματικούς, ψηφοθηρικούς. Αυτό δεν είναι πολιτισμός ή πολιτικό ήθος, ούτε τρόπος να κερδίσουμε την συμπάθεια του λαού. Τουναντίον.
Ξέρω ότι ο κόσμος καταλαβαίνει την αλήθεια και ότι το δίκαιο πάντα επικρατεί. Δεν χρειάζονται επίσημες ιδιότητες και τίτλοι για να βοηθάμε, ούτε να είμαστε κομματικά στελέχη. Αρκεί να παραμένουμε Άνθρωποι που έχουν τον Θεό μέσα τους και στη ζωή τους πορεύονται για το σωστό και το δίκαιο. Ως μητέρα, θα υπερασπίζομαι πάντα την οικογένεια μου, ως ενεργός πολίτης θα συνεχίσω να στέκομαι δίπλα σε όλα τα παιδιά και τους ευάλωτους που με έχουν ανάγκη, αθόρυβα, διακριτικά και με ανιδιοτέλεια, τηρώντας πιστά το δίκαιο και προασπίζοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων.»
