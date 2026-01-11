Στη σκιά του βίντεο με τις μίζες, η σύζυγος Χριστοδουλίδη παραιτείται από τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, καταγγέλλει «ανελέητες» επιθέσεις

Η Φιλίππα Καρσερά εξέφρασε πρόθεση λήψης νομικών μέτρων για συκοφαντική δυσφήμηση, λέγοντας ότι η ίδια και τα παιδιά της βρέθηκαν στο στόχαστρο «διασποράς ψευδών ειδήσεων» και «ισχυρισμών αδικημάτων» από επώνυμους και ανώνυμους λογαριασμούς