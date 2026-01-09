«Doppelganger»: Οργανωμένη εκστρατεία ρωσικής παραπληροφόρησης βλέπουν οι Αρχές της Κύπρου πίσω από το επίμαχο βίντεο
«Doppelganger»: Οργανωμένη εκστρατεία ρωσικής παραπληροφόρησης βλέπουν οι Αρχές της Κύπρου πίσω από το επίμαχο βίντεο
Σύμφωνα με τα στοιχεία των Υπηρεσιών Ασφαλείας της Κύπρου, τα χαρακτηριστικά του βίντεο παραπέμπουν στην εκστρατεία Doppelganger, που στόχευσε τη Γαλλία, τις ΗΠΑ, τη Γερμανία και το Ισραήλ - Επεξεργασμένη εικόνα και αφήγηση δείχνει η εξέταση του υλικού
Από τα μέχρι τώρα στοιχεία των Υπηρεσιών Ασφαλείας της Κύπρου εκτιμάται πως το εν λόγω βίντεο περιλαμβάνει χαρακτηριστικά οργανωμένης υβριδικής επιχείρησης με στόχο να πλήξει, απευθεiας, την Κυπριακή Δημοκρατία.
Η εν λόγω υβριδική δραστηριότητα δείχνει να φέρει τα χαρακτηριστικά των οργανωμένων εκστρατειών ρωσικής παραπληροφόρησης (organized disinformation campaigns) που στο παρελθόν έχουν επανειλημμένα στοχεύσει κράτη-μέλη της Ε.Ε.. Παρόλα αυτά δεν αποκλείεται στο παρόν στάδιο και άλλος δρων, που χρησιμοποιεί παρόμοια μεθοδολογία. Ο χρονισμός του γεγονότος, αποτελεί ένδειξη για πιθανές παρεμφερείς κακόβουλες ενέργειες κατά τη διάρκεια άσκησης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ανάρτηση έχει όλα τα χαρακτηριστικά της καμπάνιας Doppelganger της Ρωσίας, βασικής online εκστρατείας οργανωμένης υβδριδικής παραπληροφόρησης, που εντοπίζεται από το 2021 και στοχεύει κράτη-μέλη της ΕΕ. H εκστρατεία Doppelganger στόχευσε μεταξύ άλλων τη Γαλλία (προεδρικές εκλογές), τις ΗΠΑ, Γερμανία και το Ισραήλ, με αναπαραγωγή στοχευμένης παραπληροφόρησης ρωσικής προέλευσης.
Από την εξέταση του υλικού διαφαίνεται ότι το τελικό αποτέλεσμα του βίντεο (μοντάζ και αφήγηση) αποτελεί αντικείμενο επεξεργασίας, που δεν παραθέτει απτά αποδεικτικά στοιχεία για τα υπό εξέταση θέματα, αλλά μεθοδικά ενισχύει ένα συγκεκριμένο αφήγημα περί διαφθοράς. Τέτοια ανώνυμα βίντεο παραπέμπουν στην πάγια πρακτική των επονομαζόμενων και «kompromat», ορολογία των Υπηρεσιών Πληροφοριών, που προέρχεται ιστορικά από την Σοβιετική Ένωση και αποτελεί τακτική «δολοφονίας προσωπικοτήτων» που συναντάται κατά κόρον στη Ρωσία, με δημοσιεύματα, για σκοπούς εκβιασμού ή πολιτικής εξουθένωσης αντιπάλων.
Αυτού του είδους τα βίντεο, είναι διαδικτυακά και ανώνυμα, αλλά υπό το κάλυμμα «δημοσιογραφικής αποκάλυψης», στοχεύουν στην αξιοπιστία και τη φήμη ατόμων και οντοτήτων, ιδίως στις χώρες της ανατολικής Ευρώπης. Από την ανάλυση του λογαριασμού προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις για την υβριδική χρήση της εν λόγω οντότητας, για στοχευμένη κακόβουλη ενέργεια, που στρέφεται απευθείας εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας, παραπέμποντας μάλιστα σε αυτοματοποιημένο λογαριασμό τύπου «bot», δηλαδή, εικονικών χρηστών μέσα από οργανωμένα δίκτυα υπολογιστών.
Η εν λόγω υβριδική δραστηριότητα δείχνει να φέρει τα χαρακτηριστικά των οργανωμένων εκστρατειών ρωσικής παραπληροφόρησης (organized disinformation campaigns) που στο παρελθόν έχουν επανειλημμένα στοχεύσει κράτη-μέλη της Ε.Ε.. Παρόλα αυτά δεν αποκλείεται στο παρόν στάδιο και άλλος δρων, που χρησιμοποιεί παρόμοια μεθοδολογία. Ο χρονισμός του γεγονότος, αποτελεί ένδειξη για πιθανές παρεμφερείς κακόβουλες ενέργειες κατά τη διάρκεια άσκησης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ανάρτηση έχει όλα τα χαρακτηριστικά της καμπάνιας Doppelganger της Ρωσίας, βασικής online εκστρατείας οργανωμένης υβδριδικής παραπληροφόρησης, που εντοπίζεται από το 2021 και στοχεύει κράτη-μέλη της ΕΕ. H εκστρατεία Doppelganger στόχευσε μεταξύ άλλων τη Γαλλία (προεδρικές εκλογές), τις ΗΠΑ, Γερμανία και το Ισραήλ, με αναπαραγωγή στοχευμένης παραπληροφόρησης ρωσικής προέλευσης.
Από την εξέταση του υλικού διαφαίνεται ότι το τελικό αποτέλεσμα του βίντεο (μοντάζ και αφήγηση) αποτελεί αντικείμενο επεξεργασίας, που δεν παραθέτει απτά αποδεικτικά στοιχεία για τα υπό εξέταση θέματα, αλλά μεθοδικά ενισχύει ένα συγκεκριμένο αφήγημα περί διαφθοράς. Τέτοια ανώνυμα βίντεο παραπέμπουν στην πάγια πρακτική των επονομαζόμενων και «kompromat», ορολογία των Υπηρεσιών Πληροφοριών, που προέρχεται ιστορικά από την Σοβιετική Ένωση και αποτελεί τακτική «δολοφονίας προσωπικοτήτων» που συναντάται κατά κόρον στη Ρωσία, με δημοσιεύματα, για σκοπούς εκβιασμού ή πολιτικής εξουθένωσης αντιπάλων.
Αυτού του είδους τα βίντεο, είναι διαδικτυακά και ανώνυμα, αλλά υπό το κάλυμμα «δημοσιογραφικής αποκάλυψης», στοχεύουν στην αξιοπιστία και τη φήμη ατόμων και οντοτήτων, ιδίως στις χώρες της ανατολικής Ευρώπης. Από την ανάλυση του λογαριασμού προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις για την υβριδική χρήση της εν λόγω οντότητας, για στοχευμένη κακόβουλη ενέργεια, που στρέφεται απευθείας εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας, παραπέμποντας μάλιστα σε αυτοματοποιημένο λογαριασμό τύπου «bot», δηλαδή, εικονικών χρηστών μέσα από οργανωμένα δίκτυα υπολογιστών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα