Στην Αθήνα για την κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε με την οικογένειά του – Ποιοι θα είναι παρόντες
Γιατί θα είναι απών από την τελετή ο πρώην βασιλιάς Χουάν Κάρλος
Ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε Στ’ με τη σύζυγό του Λετίθια και τις κόρες τους, τη διάδοχο του θρόνου, πριγκίπισσα Λεονόρ και την ινφάντα Σοφία, θα παραστεί αυτή τη Δευτέρα στην κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης.
Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στην Μητρόπολη, με παρόντα τα μέλη βασιλικών οικογενειών της Ευρώπης, όπως της Δανίας.
Επιπλέον, η βρετανική βασιλική οικογένεια θα εκπροσωπηθεί από τον σερ Τίμοθι Λόρενς, σύζυγο της πριγκίπισσας Άννας, και τη λαίδη Γαβριέλα Κίνγκστον.
Πάντως, δεν θα παραστεί ο πρώην βασιλιάς της Ισπανίας, Χουάν Κάρλος για λόγους υγείας. Ο 88χρονος Χουάν Κάρλος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και, κατόπιν ιατρικών συστάσεων, δεν θα πραγματοποιήσει το ταξίδι προς την Αθήνα ή προς τη Μαδρίτη από το Άμπου Ντάμπι όπου διαμένει.
Ο Χουάν Κάρλος διατηρούσε στενή σχέση με την πριγκίπισσα Ειρήνη.
Η Ειρήνη θα ταφεί στο Τατόι, όπως ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος.
Αύριο Σάββατο, η σορός της πριγκίπισσας θα εκτεθεί σε προσκύνημα για λίγες ώρες στον Ελληνορθόδοξο Καθεδρικό Ναό των Αγίων Ανδρέα και Δημητρίου στη Μαδρίτη.
Η πριγκίπισσα πέθανε την Πέμπτη σε ηλικία 83 ετών στο παλάτι Θαρθουέλα της Μαδρίτης, στο οποίο διέμενε με την αδελφή της, βασίλισσα Σοφία.
Ήταν η μικρότερη κόρη του βασιλιά της Ελλάδας Παύλου και της Φρειδερίκης, αδελφή της βασίλισσας Σοφίας και του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου.
