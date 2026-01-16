Στην Αθήνα για την κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε με την οικογένειά του – Ποιοι θα είναι παρόντες
ΕΛΛΑΔΑ
Ισπανία Βασιλιάς Φελίπε βασίλισα Λετίθια Πριγκίπισσα Ειρήνη

Στην Αθήνα για την κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε με την οικογένειά του – Ποιοι θα είναι παρόντες

Γιατί θα είναι απών από την τελετή ο πρώην βασιλιάς Χουάν Κάρλος

Στην Αθήνα για την κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε με την οικογένειά του – Ποιοι θα είναι παρόντες
52 ΣΧΟΛΙΑ
Ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε Στ’ με τη σύζυγό του Λετίθια και τις κόρες τους, τη διάδοχο του θρόνου, πριγκίπισσα Λεονόρ και την ινφάντα Σοφία, θα παραστεί αυτή τη Δευτέρα στην κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης.

Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στην Μητρόπολη, με παρόντα τα μέλη βασιλικών οικογενειών της Ευρώπης, όπως της Δανίας.

Επιπλέον, η βρετανική βασιλική οικογένεια θα εκπροσωπηθεί από τον σερ Τίμοθι Λόρενς, σύζυγο της πριγκίπισσας Άννας, και τη λαίδη Γαβριέλα Κίνγκστον.

Πάντως, δεν θα παραστεί ο πρώην βασιλιάς της Ισπανίας, Χουάν Κάρλος για λόγους υγείας. Ο 88χρονος Χουάν Κάρλος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και, κατόπιν ιατρικών συστάσεων, δεν θα πραγματοποιήσει το ταξίδι προς την Αθήνα ή προς τη Μαδρίτη από το Άμπου Ντάμπι όπου διαμένει.

Ο Χουάν Κάρλος διατηρούσε στενή σχέση με την πριγκίπισσα Ειρήνη.

Η Ειρήνη θα ταφεί στο Τατόι, όπως ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος.

Αύριο Σάββατο, η σορός της πριγκίπισσας θα εκτεθεί σε προσκύνημα για λίγες ώρες στον Ελληνορθόδοξο Καθεδρικό Ναό των Αγίων Ανδρέα και Δημητρίου στη Μαδρίτη.

Η πριγκίπισσα πέθανε την Πέμπτη σε ηλικία 83 ετών στο παλάτι Θαρθουέλα της Μαδρίτης, στο οποίο διέμενε με την αδελφή της, βασίλισσα Σοφία.

Κλείσιμο
Ήταν η μικρότερη κόρη του βασιλιά της Ελλάδας Παύλου και της Φρειδερίκης, αδελφή της βασίλισσας Σοφίας και του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου.
52 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης